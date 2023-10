Iryna e Yulia in vacanza a Venezia, poi il tragico destino sull’autobus

Aveva trent’anni e una carriera avviata Iryna Pashchenko, una delle vittime ucraine della tragedia di Mestre. Secondo quanto raccontano alcuni media ucraini, la donna lavorava all’interno di un ente pubblico, l’Amministrazione delle risorse idriche del bacino di Siversko-Donetsk, ed era capo del dipartimento dell’approvvigionamento idrico e del catasto dell’acqua.

I compagni di lavoro di Iryna le hanno dedicato un post sulla pagina Facebook dell’azienda: «La nostra collega e amica Iryna Pashchenko, sempre cordiale e accogliente, esperta e responsabile, attiva e amante della vita. Resta nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla». Anche il profilo Facebook del dipartimento ha postato una foto della donna accompagnata dalle condoglianze: «È difficile trovare parole che possano attenuare il dolore e l’amarezza di questa perdita ingiusta».

Tre amiche e un viaggio in Italia. Tre storie e tre vite infrante sotto le lamiere del bus che martedì sera è precipitato dal cavalcavia che collega Mestre a Venezia. Tra i 21 i morti ci sono Iryna Pashchenko, Yulia Nemova e Lyubov Shishkareva, tutte trentenni e tutte provenienti dall’Ucraina, la terra martoriata da oltre un anno di guerra da cui venivano altre 6 vittime. Le tre amiche erano in Veneto per una vacanza.

Iryna era originaria di Slovyansk, nella regione di Donetsk, dove si era laureata all’Università Tecnica Nazionale. Da sei anni lavorava in un ente pubblico ucraino, l’Amministrazione delle risorse idriche del bacino di Siversko-Donetsk, presso il quale era capa del dipartimento dell’approvvigionamento idrico e del catasto dell’acqua. Dopo l’inizio dell’invasione russa, Iryna aveva lasciato la regione di Donetsk ma era rimasta in Ucraina, lavorando a distanza. Il suo profilo Instagram racconta che amava viaggiare e correre, partecipava a competizioni con il suo cane samoiedo e praticava yoga.

I colleghi di lavoro, in un post su Facebook, la descrivono come una ragazza «sempre cordiale e accogliente, esperta e responsabile, attiva e amante della vita». Chi l’ha conosciuta dice che fosse una specialista competente, la cui carriera era anche stata riconosciuta con un ringraziamento del Ministero della Protezione Ambientale. Alcune testate ucraine riportano le parole di una persona a lei vicina: «Ci mancherà moltissimo. Sia come persona che può semplicemente sostenerci in un momento difficile, sia come specialista prezioso e responsabile».

Iryna e Yulia Nemova, la seconda vittima, si erano invece conosciute all’università e avevano lavorato nella stessa azienda per qualche tempo, ma Yulia si era poi dimessa. E anche lei viaggiava molto: le sue ultime foto sui social raccontano di una vacanza a Budapest. Poi è arrivata quella a Venezia e poi ce ne sarebbero state tante altre, se quel pullman non fosse precipitato portandosi via le tre amiche.