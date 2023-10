In obitorio il mesto pellegrinaggio dei familiari delle vittime del bus

I feretri delle persone morte nell'incidente dell'autobus di martedì sera sono ancora quasi tutti all'obitorio di Mestre, in attesa dell'ultimo saluto dei parenti.

Attorno alle 11 del mattino un gruppo di familiari delle vittime è arrivato a posare i fiori accanto al corpo di un caro. Sono entrati in ospedale assieme ai medici, scortati dai carabinieri, e poi attraverso i reparti sono usciti dal retro e hanno camminato lungo i sentieri della collinetta fino all'entrata presidiata del grande obitorio. Si sono fermati alcuni minuti, poi sono usciti.

L'arrivo di una cassa in obitorio

Attorno all’ora di pranzo il furgone delle onoranze funerbri Busolin ha portato un altro feretro di un deceduto, per il quale era stata realizzata una bara su misura. I camioncini delle onoranze funebri vanno e vengono, ma solo una bara è uscita all'obitorio nel primo pomeriggio. Le onoranze Lucarda, Busolin e Lopardo Sbm si sono occupate e si stanno occupando della parte relativa alla preparazione e all'incassamento delle salme in forma gratuita, in segno di solidarietà per la tragedia, mentre le forniture sono pagate dalla Regione tramite Usl.

Un triste adempimento purtroppo necessario perché le vittime possano tornare nei Paesi di origine. La partenza dei feretri per il trasferimento in patria avverrà una volta che tutti i documenti saranno pronti.