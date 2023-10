Strage del bus, il retroscena: quel cavalcavia già nel 2021 finì nel faro della Procura

Il cavalcavia della tragedia del 3 ottobre aveva attirato l’attenzione della Procura della Repubblica di Venezia già nel dicembre 2021: letta sui giornali la notizia del crollo di calcinacci dal cavalcavia superiore di Marghera – che allora aveva suscitato il timore di un dissesto statico del grande ponte – la magistratura aveva acquisito dal Comune copia di tutti gli atti relativi alla situazione statica del cavalcavia e ai progetti per il suo consolidamento e messa a norma, che già allora ricomprendevano l’intervento sui piloni e sul guardrail.

Compresa, di fatto, la nuova barriera difensiva senza più l’interruzione che ora potrebbe – il condizionale resta d’obbligo – essersi rivelata fatale. Non un fascicolo d’indagine vero e proprio, ma un’acquisizione di documentazione, un atto “esplorativo”: dell’esito di quella richiesta, però, in Comune non hanno saputo più nulla.

Di certo la documentazione relativa alla storia del cavalcavia e al progetto di consolidamento dei piloni e della messa a norma della struttura era nota già allora negli uffici inquirenti, tanto che alla nuova richiesta di acquisizioni atti inviata dalla Procura dopo la tragedia del bus e l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale plurimo colposo, il Comune ha risposto inviando la documentazione degli ultimi due anni, con l’aggiornamento progettuale e il bando di assegnazione dei lavori, ad integrare quella precedente.

La scatola nera

Intanto la Procura ha acquisito la scatola nera estratta dalla carcassa dell’autobus della ditta La Linea, precipitato da dieci metri d’altezza, trasformandosi in una bara, inferno di lamiere e fuoco per i venti turisti e l’autista morti nello schianto e in letto di dolore per i 15 feriti sopravvissuti, alcuni in condizioni gravissime. Gli investigatori si aspettano molto dalla visione dei filmati – come pure quelli delle due telecamere in zona, collegate alla Control Room del Comune – per dare una verità a questa tragedia. Il delicato compito sarà affidato a un esperto di Venis, la società informatica del Comune di Venezia.

L'autobus precipita improvvisamente: il video shock della strage di Mestre

«C’erano delle telecamere a bordo e sono state sequestrate per le perizie», racconta da parte sua all’Agi Massimo Fiorese, titolare della società di trasporti La Linea Spa, «non si vede l’autista purtroppo perché questo sarebbe stato un controllo del lavoratore e le norme vigenti lo vietano una normativa. Tra l’altro nei bus c’è anche una piccola parete che avrebbe contenuto l’autista se anche fosse caduto quindi in nessuno caso il suo corpo sarebbe entrato nel campo di visuale della telecamera. Non credo quindi che da lì si vedrà granché».

Il telefonino

Il consulente della Procura avrà anche il compito di accedere al telefonino dell’autista, che è stato individuato con certezza dagli investigatori. Un atto dovuto, aveva chiarito il procuratore Bruno Cherchi, che ha anche annunciato una consulenza tecnica sul guardrail per verificare se quei due metri di vuoto nella barriera siano stati determinanti o meno nel disastro di lamiere e morte, «così come sulla velocità dell’autobus, anche se dai video si vede che non correva».

L’indagine della polizia locale

Sono 27 i reperti del bus dopo l’urto con il guardrail contati dalla Polizia locale – alla quale sono state affidate le indagini, per ricostruire la dinamica del sinistro – nel corso del lungo sopralluogo di giovedì pomeriggio sul luogo del tragico incidente del 3 ottobre: dalla lunga strisciata lasciata sul guardrail dal bus prima di trovare il varco, travolgere la balaustra e volare nel vuoto, allo specchietto rimasto appeso alla ringhiera, da un bullone all’adesivo che si trovava sulla fiancata dell’autobus.

Sono stati sentiti come testi un ferito, l’autista del bus fermo che si è visto sfilare a destra il mezzo con i turisti e lo ha visto precipitare, un poliziotto tra i primi ad intervenire. Si resta intanto in attesa dei risultati dell’autopsia eseguita dai medici legali Viel e Rondinelli sul corpo dell’autista Alberto Rizzotto, per verificare se sia stato vittima o meno di un malore. Il corpo sarà restituito alla famiglia per l’addio