Mestre, una perizia sul guardrail della strage del bus

Sarà un’inchiesta complessa e dai tempi lunghi. Saranno incaricati tecnici dalla «comprovata esperienza», mette in chiaro il procuratore capo Bruno Cherchi di fronte ai cronisti arrivati da mezza Italia per far luce sulla strage delle 21 vittime di martedì sera.

Un punto di partenza, tuttavia, c’è. Ed è quel maledetto guardrail arrugginito che ha ceduto dopo l’impatto (a velocità ridotta, come confermano le prime ricostruzioni) con l’autobus elettrico. Su quel tratto di lamiera, da martedì sotto sequestro, si inizierà con la delicata ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Una consulenza tecnica

«Disporremo una consulenza tecnica sul guardrail», conferma Bruno Cherchi, procuratore capo di Venezia, «stiamo cercando i soggetti adeguati a cui affidare l’incarico. In via preliminare dovremo accertare quali tipo di indagini fare».

Tanti, troppi i punti di domanda per ora in sospeso e sui quali la Procura intende muoversi solo “carte alla mano”. A cominciare dal soggetto a cui spetta la competenza di quel tratto stradale, se al Comune o alla Città metropolitana: «Anche su questo si concentreranno gli accertamenti», taglia corto Cherchi, «così come sulla velocità dell’autobus anche se dai video si vede che non correva».

E poi gli ultimi lavori svolti all’infrastruttura, i monitoraggi, le eventuali segnalazioni. Insomma, ci sarà da capire se l’incidente di martedì poteva essere evitato o se invece è il frutto di una drammatica coincidenza. Altro aspetto rilevante riguarda il pezzo di guardrail mancante – ampio qualche metro – dove si sarebbe infilato il bus prima di cadere.

Additato tra i possibili fattori dell’incidente, anche su questo aspetto la Procura si muove con i piedi di piombo: «Non possiamo confermare per ora che l’autobus sia caduto a causa di quel tratto mancante. È per questo motivo che nomineremo dei consulenti».

Smentite, le ennesime, arrivano a proposito dell’incendio che sarebbe scoppiato all’interno dell’autobus prima della sua caduta nel vuoto. Per la Procura non ci sono elementi che lo provino.

Nessun segno di frenata

Questo dunque il quadro, inevitabilmente parziale, sulla dinamica i cui elementi si aggiungono ai punti fermi accertati il giorno successivo alla tragedia. E cioè che sull’asfalto non c’erano segni di frenata; non ci sono stati urti o contatti con altri mezzi; le fiamme, «anche se non si può parlare di un vero e proprio incendio, del fumo si è sprigionato dalle batterie al litio per una fuoriuscita di gas», sono divampate solo dopo il volo dell’autobus nella sottostante via della Pila.

Fondamentale anche l’analisi delle telecamere del circuito comunale installate ad almeno duecento metri di distanza che hanno ripreso la scena dell’incidente.

Nei filmati si vede, alle 19.38, un pullman fermo al semaforo rosso del cavalcavia con la freccia sinistra posteriore accesa e che si prepara a imboccare lo svincolo per il centro di Marghera. Cavalcavia con una carreggiata a due corsie, unico senso di marcia. Sulla corsia di destra arriva da Venezia l’autobus della società La Linea.

La velocità non è eccessiva. Quando i due mezzi sono affiancati, e il primo pullman si rimette in movimento, l’autobus della società La Linea scivola verso destra e precipita. A vedere il video dall’angolatura della telecamera pare che il pullman, nella ripartenza, abbia avuto un leggero scarto a destra.

L’autopsia sul corpo dell’autista

L’inchiesta al momento resta senza nomi iscritti nel registro degli indagati. Nel frattempo però giovedì 5 ottobre è stata affidata la consulenza per lo svolgimento dell’autopsia sul corpo di Alberto Rizzotto, l’autista trevigiano che si martedì sera si trovava alla guida del bus volato giù dal cavalcavia della Vempa.

Ad occuparsene è il dipartimento di medicina legale dell’università di Padova.

Oltre all’esame autoptico per cercare di capire se Rizzotto sia stato colpito da malore fatale o da un mancamento mentre si trovava alla guida, sotto sequestro è finito anche il cellulare dell’autista.

«Ci vorranno diversi giorni per avere il quadro completo della vicenda, che resta complesso», va ripetendo il procuratore davanti ai cronisti arrivati da mezza Italia per fare luce su una tragedia di cui sta parlando da giorni tutto il mondo e che ha spezzato la vita a 20 turisti, compresi nove ucraini fuggiti dalla guerra, oltre a Rizzotto. «Capisco l’esigenza di informare l’opinione pubblica ma quando avremo elementi sostenibili li comunicheremo».

I testimoni

In questa fase embrionale dell’inchiesta, particolarmente delicato l’ascolto dei testimoni tutt’ora ricoverati negli ospedali del Veneto. Lo choc è ancora forte per quei passeggeri che hanno superato la fase più critica e che ora stanno realizzando il dramma vissuto. I consolati dei rispettivi paesi di provenienza nelle ultime ore si sono messi in contatto con i familiari dei feriti e stanno spingendo per il rimpatrio.

Dalle prime testimonianze, tuttavia, il quadro non sembrerebbe dissimile da quello fin qui raccontato. «Stiamo sentendo man mano i feriti», spiega Cherchi, «ma non è facile né dal punto di vista fisico che psicologico. Vogliamo sentire tutti quelli che potranno essere sentiti. Non dimentichiamoci che martedì erano stati via tutto il giorno, molti di loro erano stanchi, altri invece non si sono nemmeno resi conto di quello che è successo».