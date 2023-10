I fratellini sopravvissuti alla strage e orfani della mamma in ospedale con il loro cagnolino

Vicino al letto c’è un cagnolino: Iumy, un meticcio nero. È nella stanza del reparto di Pediatria dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Accanto al letto di una bimba di tre anni e di un ragazzino di 13 anni. Sono i due fratellini tedeschi della foto qui sopra. Sopravvissuti alla strage di Mestre. Hanno perso la loro mamma Anne Eleen, 32 anni.

«Il mio patrigno ci ha protetto». Poche parole, il ragazzino le ha sussurrate ai soccorritori dopo essere stato salvato. Trascinato fuori da quel gorgo di lamiere dalle mani di uno sconosciuto: Bujar Bucaj, un imprenditore kosovaro, in Italia da 25 anni, che martedì sera si è trovato “nel posto giusto, al momento giusto”.

Nel piazzale della stazione di Mestre, quando il pullman è venuto giù dal cavalcavia della Vempa, sfiorando i binari. Bucaj si è tuffato subito in quell’inferno di fuoco e ha salvato i due fratellini. È lui l’uomo che estrae una bimba dal finestrino del pullman, è lui l’uomo immortalato nel video rimbalzato di cellulare in cellulare. «Desidero solo rivederli un’ultima volta, prima che tornino in Germania» le sue prime parole. Ci ha provato giovedì sera. «Devo lasciarla, sta arrivando l’infermiera per portarmi nella loro stanza» ci ha detto, emozionato, in una sala d’attesa dell’ospedale. Non gli è stato possibile, spera di riuscirci nei prossimi giorni. «Ho quattro figli, ma ora è come se ne avessi altri due».

I due bambini e Iumy sono in camera. Nel bianco candido dell’ospedale, così diverso dal film di martedì. Oliver, catapultato nell’età adulta. Tredici anni e già uomo. Il cagnolino tra le braccia, la sorellina appoggiata su di lui. Partiti da Lipsia, erano in vacanza con la mamma e il suo nuovo compagno, Walther Berger (33 anni), papà della bimba. Per proteggerli, si è fatto scudo con il suo corpo. Anche lui è ricoverato a Treviso, intubato, in Rianimazione, con un trauma toracico e il braccio rotto. I bambini stanno meglio. La piccola, con una frattura al femore, è stata operata mercoledì. Il fratello ha riportato diverse contusioni. Per loro, la direzione dell’Usl 2 ha fatto uno strappo alla regola, consentendo la visita del cagnolino. È sempre lì, accanto al lettino della piccola. Era stato salvato da Boubacar Touré, il 27enne tra i primi soccorritori di martedì.

Intanto accanto ai due fratelli c’è anche il papà del ragazzino, arrivato da Lipsia. E un’équipe di psicologi, per aiutare i bambini a rendere più sopportabile un incubo inspiegabile e senza giustizia. «Dopo lo schianto, la prima cosa che ho sentito sono state le urla. Strazianti. Ho visto l’incidente e mi sono buttato nel pullman» racconta Bucaj, ripensando a quella notte.

«Ho portato via la bambina dal finestrino e ho preso il fratellino. Intorno a me c’erano tanti passanti che filmavano la scena con il cellulare». Poi il lungo abbraccio. Una piccola luce, nell’eterna notte di Mestre.