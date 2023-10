Cartoni e disegni per la bimba che lotta per sopravvivere. La mamma, grave, chiede di lei

Sedata, incosciente. Nel suo lettino della Terapia Intensiva Pediatrica a Padova, la piccola ucraina di 4 anni, sopravvissuta allo schianto di martedì sera a Mestre, lotta per la vita mentre i medici si prodigano quanto più possono al suo fianco.

In sottofondo, si sentono le voci dei personaggi dei cartoni animati, proiettati a ripetizione come una sorta di nenia consolatoria che si mescola al suono dei macchinari cercando di ingannarlo. «Lei al momento è quella che ci preoccupa di più» conferma non senza amarezza il direttore generale dell’Azienda ospedale università «abbiamo iniziato un percorso di cura medico e chirurgico e questo ci dà qualche piccola speranza, anche se le sue condizioni restano ancora gravi».

Bimba ferita nella strage di Mestre, quadro clinico gravissimo. Il punto sui ricoverati a Padova

All’arrivo, la bambina ha avuto bisogno di essere stabilizzata nell’area rossa della Pediatria, dopodiché è intervenuta un’equipe multispecialistica per lavorare su traumi e ustioni: «Siamo ancora in una fase estremamente acuta per cui le condizioni della piccola rimangono critiche e la prognosi, data la serietà delle lesioni, riservata», conferma il dottor Alvise Tosoni, intensivista pediatrico, «ha subito un politrauma severo aggravato da una ustione veramente importante. Le Equipe chirurgiche e noi intensivisti stiamo facendo il possibile per mantenere stabili le condizioni della bambina. L’approccio a questo tipo di paziente complesso è sempre multidisciplinare, poiché ci troviamo ad affrontare un politrauma cui si aggiunge un traumatismo sistemico come quello delle ustioni. Siamo ancora nella fase acuta ma ci avviciniamo a superare le prime 48 ore: più il tempo passa, più le speranze aumentano, tuttavia siamo ancora in una fase assolutamente critica».

In casi pediatrici di questa entità, infatti, i giorni più delicati sono i primi cinque. «Purtroppo c’è il rischio costante di infezione e questo è tanto più grande quanto più estese sono le lesioni: «Un bambino con ustioni sul 10% del corpo va ricoverato, mentre con oltre il 20% della cute ustionata subentra la Terapia Intensiva» prosegue il dottor Tosoni. È abituato ad avere a che fare con bambini in gravi condizioni ma «queste sono vicende che a livello umano ti segnano» dice.

La piccola è sola in ospedale, seguita con amore dal personale dell’Azienda che si avvicenda attorno a lei per somministrarle le cure: la mamma Caterina, 33 anni, è ricoverata in Terapia Intensiva a Treviso. Con grande sforzo e voce flebile, le sue prime parole sono state proprio per chiedere della figlia e del marito Dmytro che potrebbe essere morto.

Data la situazione alla donna è stata affiancata un’equipe di psicologi. Intanto si cercano altri parenti che possano venire al capezzale della bimba.

Nel frattempo, per sottolineare il tifo di tutti nei confronti della piccola, in via Giustiniani hanno pensato di chiedere ai pazienti dell’Oncoematologia oltre a quelli delle scuole della città, di inviarle qualche disegno nella speranza che possa prima o poi risvegliarsi e vederli.