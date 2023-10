Mestre, il prefetto di Bari alla veglia per le vittime della strage del bus: "Tragedia immane"

Il prefetto Michele di Bari ha partecipato la sera del 5 ottobre alla veglia di preghiera per le vittime della strage sul bus a Mestre: "Una tragedia immane, come immane è il dolore per le famiglie delle vittime". (Video Paolo Zaffaina)

01:42