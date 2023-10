Il patriarca Moraglia alla veglia per le vittime della strage del bus: "Siamo una comunità provata"

"Questa tragedia è diventata questione di famiglia, le vittime sono diventate la nostra famiglia, i ricoverati non sono estranei, il loro dolore é diventato il nostro". Con queste parole toccanti don Fabio Mattiuzzi, ha aperto la veglia di preghiera per le vittime della strage del cavalcavia nella chiesa più grande della città, quella del Sacro Cuore. Subito dopo è entrato il Patriarca che ha esordito ricordato la sofferenza della città": Siamo una comunità provata che vive un travaglio e non capisce, fatichiamo a capire e comprendere. Ci sono momenti in cui abbiamo bisogno di lasciare le logiche umane e la croce deve illuminare la notte che stiamo vivendo". In chiesa il sindaco Luigi Brugnaro, il vicesindaco, giunta praticamente al completo, consiglieri, municipalità, forze dell'ordine. Prefetto questore comandante dei vigili. Ma anche molti cittadini e il gruppo Zelarino In Cammino con la maglietta rosa per il mese dedicato alla cura delle donne. Sono qui perché nel momento dello schianto si trovavano davanti all'Angelo per la camminata in rosa e con loro c'erano molte infermiere che oggi stanno piangendo. "Pensavamo che l'ospedale avesse preso fuoco perché vedevano tutte le luci accese e lampeggianti". Moraglia prima della veglia, ai microfoni dei giornalisti, ha ricordato i teli più piccoli disposti a fianco all'autobus in fiamme, quelli dei bambini, che pesano di più. E la grande umanità vista durante i soccorsi. (Video Zaffaina, testo Marta Artico)

02:03