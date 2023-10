Strage sul bus di Mestre, identificate tutte le vittime: ecco i loro nomi

Nel tragico incidente sul cavalcavia di Mestre sono morte 21 persone. Sono state identificate tutte, le salme si trovano all’ospedale dell’Angelo a Mestre.

Quel pullman era pieno di ragazze e di ragazzi.

Pieno di storie e di lingue straniere. C’erano Marko Bakovic e Antonela Perkovic, marito e moglie in viaggio di nozze.

Partiti dalla Croazia, stavano in un bungalow al campeggio Hu di Marghera: «Camping in Town». Erano vicini al loro sogno, ma non ancora abbastanza. Così erano andati a vedere Venezia sulla navetta messa a disposizione per gli ospiti del campeggio, e dopo il vaporetto, le calli e una camminata in Piazza San Marco stavano tornando indietro per cena. Piazzale Roma è il punto di ritrovo.

Lo stesso pullman fa avanti e indietro ogni ora. Prenderlo o non prenderlo, prendere quello piuttosto che il successivo, pura casualità. Lei, incinta al sesto mese, è morta.

Lui è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Mirano. Sono i primi due nomi dell’elenco. Ventuno morti.

L’autista Alberto Rizzotto è l’unico italiano. Tutti gli altri erano turisti innamorati dell’Italia. Cinque cittadini ucraini.

Le amiche trentenni Liubov Shyshkarova, Iryna Pashenko e Yuliia Niemova. Una coppia sposata da molti anni, Vasil Lomakyn e Tetiana Beskorovainova, di 70 e 65 anni. C’era un ragazzo tedesco dal nome letterario, Siddarta Jonathan Grasse. Nell’elenco una bambina di appena un anno. Ci sono una donna e una ragazzina

Ecco i nomi delle vittime della strage sul bus di Mestre

Annette Pearly ARENDSE 18/07/1965 Sud Africa

Maria Fernanda ARNAUD MACIEL 11/01/1967 Portogallo

Antonela BAKOVIC 02/12/1997 Croazia

Anne Eleen BERGER 02/08/1991 Germania

Serhii BESKOROVAINOV 10/12/1953 Rep. Popolare Cinese (citt. Ucraina)

Tetiana BESKOROVAINOVA 19/04/1954 Moldavia (citt. Ucraina)

Gualter Augusto CARVALHIDO MAIO 12/12/1965 Portogallo

Charlotte Nima FROMMHERZ 07/05/2022 Germania

Siddhartha Jonathan GRASSE 23/04/1995 Germania

Vasyl LOMAKIN 10/07/1953 Ucraina

Daria LOMAKINA 05/03/2013 Ucraina

Anastasiia MOROZOVA 09/06/2011 Ucraina

Yuliia NIEMOVA 23/01/1993 Ucraina

Aurora Maria OGREZEANU 17/08/2015 Romania

Georgiana Elena OGREZEANU 04/05/2010 Romania

Mihaela Loredana OGREZEANU 28/06/1981 Romania

Mircea Gabriel OGREZEANU 08/11/1978 Romania

Iryna PASHCHENKO 01/03/1993 Ucraina