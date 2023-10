Nel bus della strage, il giorno dopo. Il viaggio nel silenzio e un pensiero ai morti

Non c’è nessuno che aspetta l’autobus bianco alla fermata al Tronchetto della navetta per il camping Hu di Marghera. Il sole splende e stride con l’atmosfera di una città che ha dovuto fare i conti con «il giorno dopo», il momento in cui, passata la frenesia dei soccorsi, ci si rende davvero conto di ciò che è successo. L’autista è chino sul suo cellulare, consulta gli aggiornamenti sulla tragedia della sera prima. Da meno di 24 ore ha perso un collega e non può non pensare che sarebbe potuto succedere a lui, che su quel cavalcavia ci passa mille volte al giorno, fino alla nausea.

Aspetta un po’, ma poi parte, tanto si è capito che non sarebbe arrivato nessuno. Fa quasi impressione, quel bus vuoto dai sedili con motivi geometrici sul verde e le porte Usb per caricare il cellulare illuminate di blu, pronte per essere usate.

Fa impressione perché i pullman vuoti sono come le aule delle scuole a fine anno: anche se le conosci, se magari le hai frequentate, diventano una terra straniera, senza i colori di chi le anima, senza le voci, gli odori. E poi fa impressione perché è inevitabile immaginare le 21 vittime che su sedili perfettamente identici, martedì sera si sono sedute per l’ultima volta.

L'interno vuoto dell'autobus il giorno dopo la strage

Viene da chiedersi se lo sguardo di chi era nei posti singoli, vicino ai finestrini, sia stato catturato dalla luna che si specchiava sull'acqua della laguna. Viene da chiedersi chi si sia seduto nei posti a quattro, una famiglia forse, che nel ritorno al camping avrà fatto considerazioni sul fatto che, effettivamente, Venezia è proprio la città più bella del mondo. Forse anche loro propendevano per «bella ma non ci vivrei», inconsapevoli del fatto che non avrebbero più avuto del tempo da vivere. E non ci si può non chiedere dove fossero i bambini, che probabilmente dopo tutti i ponti della città non vedevano l’ora di sedersi per un po’, in bus.

I sedili vuoti parlano di chi non c’è più e raccontano anche la semplicità con cui la vista si annebbia e il respiro sfuma. Raccontano che una tragedia accade, senza essere annunciata, e che anche un gesto semplice, abitudinario, come prendere un pullman può trasformarsi in un dramma.

«Fa tristezza» dice l’autista, che si chiama Andrea, mentre guarda un ponte della Libertà che sembra più lungo del solito. «E fa pensare. Nel nostro settore ci sono insidie tutti i giorni, siamo esposti ad un bel rischio e abbiamo grandi responsabilità, ma il nostro lavoro viene considerato nullo a livello economico e rispetto al tempo di riposo. Stiamo fuori 12, 13 ore al giorno per coprire turni di sette, per una paga da fame» racconta.

Rallenta, prima del cavalcavia, per i lavori in corso. «Guarda i guardrail» dice «lo vedi come sono arrugginiti? Non avrebbero tenuto nemmeno una bicicletta, servono protezioni più alte».

Le sue parole sfumano, man mano che ci avviciniamo al punto esatto dell’incidente. Deglutisce, le mani si aggrappano al volante, lo sguardo si sposta per un attimo giù, dove il bus del collega si è accartocciato su se stesso. Sarebbe potuto succedere a me, forse sta pensando proprio a questo. Una volta andati avanti, ritorna a parlare.

«I sindacati sanno della nostra situazione, ma non fanno molto. Escono in casi come questi, ma non basta sollevare il problema quando succede la tragedia, non serve aspettare che accada, noi lavoriamo tutti i giorni» conclude, ormai arrivato fuori dal camping, dove ci sono solo poliziotti e giornalisti. Tragedia, dice, ma la parola più usata per descrivere l’accaduto è stata «apocalisse». Quante volte ci siamo chiesti come sarebbe stata la fine di tutto? Abbiamo sempre immaginato un’implosione, d’altronde se tutto è nato da un’esplosione, sarebbe stato il finale più coerente. Nessuno, di sicuro nemmeno quelle 20 vittime, ha mai immaginato un’apocalisse con i sedili di stoffa, imbottiti, dai motivi geometrici in diverse tonalità del verde.