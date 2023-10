Veglia con il patriarca e una marcia in memoria delle 21 vittime del bus a Mestre

In marcia per le vittime della strage del cavalcavia della Vempa. La solidarietà e la vicinanza alle persone che hanno perduto la vita nell'incidente di martedì sera sta diventando sempre più concreta in città, cifra di quanto l’incidente avvenuto in Rampa cavalcavia abbia assunto i toni di un dramma collettivo difficile da metabolizzare.

Sabato mattina, 7 ottobre, Buongiorno Marghera! si metterà in marcia e percorrerà la strada, passando però per la parte che corre lungo i binari, non nel trafficato tratto maledetto, difficile da percorrere a piedi. Il ritrovo è fissato alle 10 di fronte al locale Al Vapore, poi tutti assieme i cittadini percorreranno via della Pila e parte di via dell’Elettricità per raggiungere proprio il punto esatto dove l’autobus è caduto. Gli abitanti sono stati invitati a portare con sé dei fiori, mentre Floricoltura Chinellato si è resa disponibile a realizzare una ghirlanda, che verrà anche decorata, in segno di vicinanza e lutto alle vittime.

«L’evento è aperto a chiunque voglia manifestare la propria vicinanza alle famiglie delle vittime», spiega Alvise Ferialdi. Alla chiesa, alle comunità straniere, a gruppi, comitati, associazioni: «Percorreremo via della Pila e poi il tratto di via dell’Elettricità fino al luogo del disastro».

Giovedì 5 ottobre alle 20.30, invece, nella grande chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù a Mestre, il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, presiederà la veglia di preghiera per le vittime alla quale sono attese molte persone.

E in tanti, cittadini comuni, stanno anche cercando Boubacar Toure, il giovane del Gambia che ha salvato diverse persone tirandole fuori dall’autobus prima che bruciasse, che a Mestre è diventato un eroe, assieme al coinquilino.