Il bus di Mestre come il vaporetto, un secolo dopo: gli sposini, la preghiera silenziosa, gli eroi

Dopo una giornata di tiepido sole primaverile, quella tra il 19 e il 20 marzo 1914, a Venezia, fa una notte di pioggia battente. Dalla riva di Sant’Elena la gente fissava un punto in mezzo alla laguna, all’imbocco del canale Orfano, dove un argano era pronto a entrare in azione. Uomini davano ordini, altri li eseguivano; immobile sotto il diluvio, vestito di nero, le mani giunte, don Romeo Tizianello parroco del Lido aspettava e pregava.

Gli uomini e l’argano erano lì per recuperare il relitto del vaporetto numero 7, speronato e affondato solo poche ore prima da una torpediniera mentre era in viaggio da Santa Maria Elisabetta verso Sant’Elena. Nella cella mortuaria del cimitero del Lido e all’obitorio dell’ospedale Sant’Anna le salme delle vittime erano state adagiate sotto lenzuoli bianchi, ma forse nel relitto qualche corpo era rimasto intrappolato, e quando fosse stato riportato alla luce don Romeo voleva essere lì per dare la sua benedizione.

Quella di martedì 3 ottobre, quando il patriarca Francesco Moraglia è arrivato sotto il cavalcavia di Mestre, tra i rottami del bus e i resti sparpagliati di oggetti appartenuti a vite perdute, era una sera troppo calda per l’autunno. Ha stretto il rosario: alle salme stese sull’asfalto ha impartito la benedizione, ha pregato. E la storia ha riavvolto il nastro.

Mezzi elettrici, elisoccorso, immagini a colori, dirette televisive, informazione in tempo reale sul web. Eppure tutto è apparso come allora, come il 19 marzo 1914.

Solo una lapide

Nel reparto evangelico del cimitero di San Michele in Isola c’è una lapide che racconta di una madre e di una figlia inglesi, qui sepolte insieme. Sono morte, si legge sulla pietra, “nel disastro del vaporetto vicino al Lido, il 19 marzo 1914”.

È, quella lapide, l’unica distinta testimonianza che rimane di una tragedia che provocò 16 morti e 34 feriti, che sprofondò la città in un soffocante lutto collettivo, che ne portò il nome sui giornali di tutto il mondo. E che fu poi del tutto dimenticata, sommersa dalla tragedia della Grande Guerra.

Sul vaporetto numero 7 c’era un’umanità varia, che ricorda molto da vicino i passeggeri del bus di Marghera; non era un mezzo privato ma pubblico, dunque a bordo c’erano anche veneziani che tornavano da una giornata trascorsa al Lido o dal lavoro. Ma c’erano tanti turisti, perché il Lido era allora il luogo più amato e desiderato.

C’era tutta l’Europa che dopo un attimo si sarebbe trovata a combattere in trincee opposte. C’era il console russo venuto a visitare il Padiglione della Biennale che sarebbe stato inaugurato da lì a pochi giorni, c’era il meccanico tedesco che viaggiava solo ma non faticava a farsi nuovi, occasionali amici. C’era la bellissima galiziana, che oggi diremmo ucraina, con il ricco marito in viaggio d’affari. C’erano le due donne inglesi, madre e figlia, arrivate solo il giorno prima in quello che per loro doveva essere il viaggio della vita.

E c’erano, come oggi, gli sposi in luna di miele: venivano dalla Puglia, allora; oggi dalla Croazia. Erano turisti che passeggiavano con delicate calzature di capretto, gemelli d’oro ai polsini, preziose spille con brillanti: i turisti di allora erano questo, così come quelli di oggi hanno sandali e zainetto, ma uguali erano e sono desiderio e meraviglia di fronte a Venezia.

Da una nuvola di fumo

Anche il disastro del vaporetto emerse in tutto il suo orrore da una nuvola di fumo, come quello del bus: in laguna erano le caldaie che si spegnavano a contatto con l’acqua mentre l’imbarcazione affondava, sul cavalcavia si dice siano state le batterie di alimentazione del motore elettrico.

Anche in laguna i soccorsi furono immediati: le barche a remi con a bordo medici e suore del Sant’Anna partirono in pochi minuti, martedì le ambulanze sono accorse da tutte le province vicine.

Anche allora, come martedì, il sindaco è stato tra i primi ad arrivare: era allora Filippo Grimani, oggi Luigi Brugnaro.

Mani che salvano

Ogni tragedia ha il suo eroe. Il 19 marzo 1914 si chiamava Luigi Bossi, tenente di vascello. Veniva da Vercelli, era giovane, sposato da poco; già in salvo, si tuffò per aiutare una giovane che annaspava, morirono entrambi. Gli eroi di oggi vengono dal Gambia e dalla Nigeria, si chiamano Boubakar Toure e Godstime Erhenenden, sono operai: si sono bruciati le mani e sfregiati i piedi con i vetri per portare in salvo più persone possibile. Tra coloro che sono riusciti a salvare, una donna e la sua bambina, dicono che doveva avere più o meno due anni.

Due anni come Adele, la figlia dell’arsenalotto Leone Franco, salvata dall’acqua con la mamma Stella mentre lui, il papà, annegò.

Il cordoglio del mondo

Allora come oggi, la notizia attraversa il mondo: oggi arrivano in tempo reale messaggi da tutta Europa, la notizia è sui siti dei principali giornali in ogni continente. Allora viaggiò con tempi più lenti, ma fu riportata in Russia, in Nuova Zelanda, in Australia, persino a Singapore.

Il telegramma di cordoglio del Papa arrivò la sera stessa del disastro: quel Papa era Pio X. Le Poste smistarono seimila telegrammi, i fioristi intrecciarono 105 corone per i solenni funerali delle vittima, nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo.

Allora con carta e penna, oggi con cellulari e tablet, a consegnare questa pagina di cronaca alla storia sono i giornalisti che rimandano lo choc e le lacrime a dopo e prima fanno il loro lavoro: documentano e raccontano perché tra cento anni, come è accaduto per i morti del vaporetto, anche le vittime del bus abbiano memoria e qualcosa di loro, che hanno amato Venezia, possa restare.