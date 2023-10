Boubacar, l’operaio-eroe che ha soccorso i feriti del bus di Mestre: «Sono stato salvato in un barcone, ho voluto fare la mia parte»

«Sono arrivato con il gommone a 17 anni, in Sicilia, gli italiani mi hanno salvato la vita e io adesso ho fatto qualche cosa per loro».

Boubacar Toure, 27 anni, è già un eroe. Martedì 3 ottobre sera non ci ha pensato due volte a tirare fuori quante più persone poteva dal bus che andava a fuoco. Ma non riesce a dormire né a spegnere il cervello.

«Non ho mai dormito, non ho chiuso occhio tutta la notte dopo quello che ho visto. Mai nulla di simile. Non volevo che morissero tutte quelle persone».

L’unica cosa che spera adesso, è di poter riposare almeno qualche ora.

Boubacar assieme ad altri due operai migranti africani martedì notte si è gettato tra le lamiere, senza temere quello che poteva accadere.

Quella voce della mamma

Il suo capo l’ha chiamato, gli ha detto «Buba sei stato grande». Ma lui ha nelle orecchie la voce di una mamma: «Non parlava italiano, poco altro. Diceva “my daughter, my daughter, si vedeva solo la sua testa, tutta insanguinata, fuori dal bus. Prima ho tirato fuori la madre, poi assieme, la figlia. La toccava, per capire se respirava, perché c’era tanto sangue, moltissimo, anche dal naso».

Momenti concitati, che non dimenticherà. «Ho usato un estintore, ma non bastava, in quel momento più che fiamme era tutto fumo. Poi sono arrivati dei carabinieri, me ne hanno dato un altro di più piccolo. Loro mi dicevano di stare attento, che esplodeva, ma c’era gente viva dentro, si sentiva che erano vivi».

L’arrivo dei pompieri

Il racconto di Boubacar continua: «Poi sono arrivati subito i pompieri, abbiamo usato un tiracavi, loro hanno spento e sono riuscito a tirare fuori un’altra mamma, con una neonata, penso, ma stava male, era bruciata. La gente urlava».

Non sa con certezza quante persone ha aiutato nell’inferno. Il giovane ha portato in salvo anche un cagnolino nero, che i vigili hanno preso in carico, e che era sull’autobus con il suo padrone, un ragazzo. «Martedì non ci ho pensato, poi quando sono tornato a casa mi ha preso la paura, ma in quel momento no».

La sua storia

Toure viene dal Gambia, è in Italia da dieci anni e abita assieme ad altri due cittadini nigeriani, in una casa alla base del cavalcavia di Mestre, messa disposizione dalla sua ditta. Lavora alla GE Ponteggi a Porto Marghera, legata alla vicina Fincantieri. Quando è precipitato l’autobus, preparava la cena.

«Stavo cucinando», ha raccontato, «C’è stato un rumore fortissimo. Ho pensato a un terremoto, poi il mio coinquilino ha aperto la finestra e mi ha detto che era caduto un autobus. Ho detto “non è possibile” e sono uscito a vedere».

Il resto è cronaca di un dramma, in cui si intravede uno spiraglio di luce. Volti, nomi, che a Boubacar, arrivato in gommone schivando la morte, ora devono la vita. Il giovane ha visto l’autista: «La testa era insanguinata, mi hanno detto che era morto». Prima che il bus andasse a fuoco, qualcuno è riuscito a salvarsi da solo.

«C’era un ragazzo, a terra, vivo, era seduto». Il suo collega, Odion Egboibe, ha ringraziato i pompieri: «Ci hanno dato dei vestiti nuovi, erano tutti sporchi di sangue». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA