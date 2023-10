Lo strazio dei soccorritori sul luogo della tragedia del bus: «Quei corpi allineati a terra, un’immagine che non dimenticherò mai»

Due immagini che da martedì sera non lo abbandonano: i cadaveri allineati sotto al cavalcavia e i colleghi seduti a terra in lacrime dopo oltre un’ora passata a districare corpi senza vita e lamiere. L’ingegnere Mauro Luongo è il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia.

Mezz’ora dopo l’incidente era sotto al cavalcavia della strage. I suoi uomini, sono intervenuti in oltre 60, erano impegnati da una parte a raffreddare le batterie del pullman elettrico e dall’altra a cercare di estrarre le persone da quella bara d’acciaio.

«In trentatré anni non avevo mai assistito ad una tragedia del genere.

Di incidenti gravi ne ho visti tantissimi e anche di morti ad iniziare dal maxi incidente di Cessalto del 2008, con il salto di carreggiata, in autostrada, di un camion. Ma così tanti morti, in una volta sola, non mi era mai capitato. Tanti miei colleghi più anziani erano sconvolti. I primi ad arrivare si sono trovati corpi di passeggeri morti sulla strada».

Bus precipitato a Mestre, i soccorritori al lavoro sul luogo dell'incidente

Ingegnere Luongo quale è stata la difficoltà maggiore del vostro intervento?

«Intervenire per soccorrere le persone e contemporaneamente raffreddare i pacchi di batteria che non potevamo certo togliere. E naturalmente in gran numero di persone rimaste incastrate in quel groviglio di lamiere. All’inizio siamo intervenuti entrando nel bus con gli autorespiratori. L’aria non era respirabile e non potevamo rischiare.

L’altro aspetto molto complicato era rappresentato dal fatto che usando cesoie e divaricatori in quella situazione si rischiava di ferire le persone, talmente erano incastrate con le lamiere e tra di loro. I colleghi hanno dimostrato una professionalità e una forza unica, lavorando senza sosta per oltre un’ora, anche se poi stremati li ho visti piangere.

Abbiamo usato l’acqua con molta attenzione perché accanto c’era la linea elettrica di alimentazione della ferrovia. Basta poco in questi casi per creare un arco voltaico. Di positivo, se possiamo usare il termine davanti a tutti questi morti, c’è stato il fatto che l’area interessata era facilmente raggiungibile con tutti i mezzi necessari».

Strage di Mestre, i vigili del fuoco cercano persone sotto il bus precipitato

Ci dica della difficoltà rappresentata dalla presenza dei pacchi di batterie di alimentazione.

«Bisogna intervenire con cautela. Ma è anche vero che già da qualche anno abbiamo a che fare con vari tipi di alimentazione rispetto al classico motore alimentato a benzina o a gasolio. Sono sempre di più i veicoli che utilizzano alimentazioni diverse e spesso hanno motori ibridi. Per questo abbiamo maturato una buona esperienza per intervenire in sicurezza e nel tempo più breve possibile.

A Venezia poi possiamo contare sui colleghi che hanno sviluppato assieme ad operatori di altri comandi manuali d’intervento adottati a livello nazionale, anche per formare il personale di altri enti ad intervenire in situazioni in cui i veicoli siano alimentati in maniera diversa dalla benzina e dal gasolio».

Ma c’è un’immagine positiva che esce da questa tragedia?

«I corpi delle persone estratte ancora vive distese sulle barelle con il personale sanitario che si prodigava in tutti i modi possibili e con una professionalità elevata, per poterle tenere in vita. Scene che ti restano per sempre impresse dentro».