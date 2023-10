Perizia sul guardrail del cavalcavia da dove è precipitato il bus a Mestre

Disposta l’autopsia sul corpo dell’autista Alberto Rizzotto, alla guida del bus che martedì sera, 3 ottobre, è caduto nel vuoto dal cavalcavia Vempa.

La ha deciso la procura di Venezia che ha affidato l’incarico al Dipartimento di medicina legale dell’Università di Padova. A dare la notizia è il procuratore Bruno Cherchi che ha fatto sapere che nella tarda mattinata di giovedì sono state completate le operazioni di identificazione di tutte le vittime del terribile incidente.

La procura ha fatto anche annunciato che a breve sarà affidata una perizia sul tratto di guardrail incriminato, attualmente sotto sequestro. “Nei prossimi giorni accerteremo anche di chi era la competenza tra Comune e Città metropolitana.

Dalle testimonianze dei feriti il quadro è quello che è apparso in maniera evidente fin dal giorno dell’incidente. Al momento non possono esserci conferme sul fatto che la causa della caduta sia stata provocata dal tratto di guardail mancante. Proprio per accertare questi aspetti daremo un incarico ai consulenti”.