Le tre ipotesi per la strage sul bus di Mestre: guardrail sotto sequestro

Una manovra azzardata, con l'affiancamento a un altro bus e un guardrail vecchio e logorato dal tempo, e un malore dell'autista. Le ipotesi della Procura di Venezia che indaga sulla tragedia del cavalcavia Superiore di Mestre sono al vaglio di magistrati, investigatori e tecnici.

Ma in città tutti si interrogano sulla tenuta del guardrail lungo il cavalcavia di via della Libertà e la fragilità, causa l’usura del tempo, del parallelo parapetto, andati divelti nel punto in cui il bus della Linea Spa martedì sera è sbandato volando nel vuoto. Ora il guardrail nel punto dell’impatto è sotto sequestro. Gli accertamenti diranno se è una delle concause della tragedia. In quel punto era presente, guardando vecchie foto, un varco. Arrivano i fiori del cordoglio e rimangono i dubbi, tutti legittimi, in queste ore.

Ieri il Comune ha emesso una ordinanza con cui inibisce fisicamente ai veicoli l’immissione da corso del Popolo dei mezzi che si dirigono verso la tangenziale, riducendo lo spazio ad una sola corsia con velocità dei mezzi a 30 chilometri orari.

Questo, si legge nella ordinanza, anche per favorire «l’esecuzione di lavori necessari all’adeguamento normativo e consolidamento del cavalcavia superiore di Marghera».

Provvedimento assunto dopo la strage del bus, con i sospetti alimentati dalla convinzione che quel cavalcavia, datato 1967, andava messo in sicurezza da anni e non ora.

Ad alimentare le polemiche sull’usura di guardrail e parapetto, ci ha pensato anche Massimo Fiorese, amministratore delegato de “La Linea Spa”, la società proprietaria del bus precipitato nel vuoto accanto alla stazione.

«Purtroppo non era un guardrail ma una ringhiera», ha dichiarato alimentando la domanda che tutti si pongono in queste ore: come sia stato possibile che un pullman, per quanto del peso ragguardevole di 13 tonnellate, possa aver spazzato via la barriera di protezione tagliandola come fosse un coltello nel burro.

Se lo chiedono i cittadini, se lo chiedono i sindacati del Trasporto che chiedono più sicurezza. Intanto il Codacons contro quel guardrail presenta un esposto ufficiale in Procura. Dopo la tragedia sul cavalcavia sono stati posti limitatori jersey in cemento.

Verità è che quella protezione è vetusta come il cavalcavia, che sopporta il peso di un traffico notevole. Lo sanno tutti, in città, tanto che dai primi di settembre erano finalmente partiti i cantieri della riqualificazione del cavalcavia superiore. Attesi da tempo e necessari.

Ecco lo stato del guardrail nel punto in cui è precipitato dal cavalcavia il bus della strage di Mestre

Perché, specie dopo la costruzione del distretto alberghiero di via Ca’ Marcello, sui cavalcavia tra Vempa e via della Libertà sono emersi tanti problemi: fessurazioni, cedimenti di tratti di marciapiede, ammaloramenti con vari rattoppi, ispezioni e sondaggi del Comune. Spiega l’assessore alla Mobilità Renato Boraso: «Sono anni che ci occupiamo di questo cavalcavia, che prima del nostro arrivo qualcuno ha voluto passasse sotto il controllo nostro, come il cavalcavia di San Giuliano. Prima erano in capo allo Stato».

Sono i manufatti stradali più vecchi di Mestre. San Giuliano è degli anni Cinquanta, il cavalcavia Superiore è datato 1967.

Anas conferma: «Il cavalcavia dove si è verificato l’incidente fa parte dello svincolo tra la viabilità urbana di Mestre e Marghera e la ex Ss 11 “Padana Superiore”. Anas non ha più competenze sulla ex Ss 11 e le sue pertinenze, compreso il manufatto in questione, dal primo ottobre 2001, data in cui è stata ceduta alla Provincia di Venezia».

Ente oggi sostituito dalla Città metropolitana di Venezia, sempre guidata da Luigi Brugnaro. Strutture finite sotto la lente dei monitoraggi, specie dopo l’incidente del ponte Morandi a Genova.

«Nel 2016 abbiamo avviato il primo monitoraggio e dal 2018 ci siamo messi al lavoro per la progettazione e il reperimento delle risorse, oltre 6, 5 milioni di euro, e da qualche settimana sono iniziati i cantieri», dice l’assessore Boraso che martedì sera è rimasto a lungo sul luogo del tragico schianto. «Non ho chiuso occhio, vedere venti persone decedute ti toglie il sonno», ammette. Quando gli si fa notare che quel guardrail ha una fragilità che risalta, se messa a confronto con il nuovo cavalcavia tra via Torino e Vega, costo 20 milioni di euro, l’assessore ribatte: «Finora quel guardrail ha sempre tenuto nei vari incidenti che ci sono stati. Nel cantiere che abbiamo avviato ne è prevista la sostituzione. Ma per inserire le barriere di tipo nuovo, come quelle davanti al Vega, occorre ricostruire completamente e ampliare le spallette laterali.

La maxi viabilità fronte Vega, sempre su via della Libertà, è una realizzazione ex novo. Qui dobbiamo intervenire su una struttura datata, partendo dal consolidamento dei piloni, tutti segnati, e ampliando e consolidando i lati. Non solo. Abbiamo appena aggiudicato i lavori sul cavalcavia Vempa e siamo in arrivo con quello di corso del Popolo. Tutte strutture importanti, dove transitano milioni di veicoli l’anno».