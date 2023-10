La famiglia distrutta nella strage del bus: mamma, papà e le due bimbe erano in vacanza a Venezia

C'è un'intera famiglia di cittadini romeni, che però si era trasferita per lavoro in Germania, tra le vittime dell'incidente del cavalcavia di Mestre. Si tratta dei coniugi Mircea e Mihaela Ogrezeanu, di 45 e 42 anni, e delle figlie Aurora (8) e Georgiana (13), tutti morti nel terribile incidente.

La stampa romena ha ricostruito la loro vita, dopo che le autorità diplomatiche romene avevano preso contatto con quelle italiane, tramite l'Ambasciata e il Consolato generale della Romania a Trieste, competente per Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Marito e moglie provenivano dai distretti di Arges e Dambovita, che si trovano a NordOvest dalla capitale Bucarest. Da qualche tempo avevano però lasciato il loro Paese, in cerca di una vita migliore, e si erano stabiliti in Germania, dove avevano trovato lavoro e dove avevano la residenza. Questa circostanza ha ingannato i soccorritori e le autorità italiane, che li avevano scambiati per cittadini tedeschi, e inizialmente avevano annunciato che nell'incidente non erano coinvolti romeni. Dalla Germania la famiglia Ogrezeanu era partita per una vacanza in Italia e martedì stava tornando sul bus maledetto da una visita a Venezia.

I corpi si trovano all'obitorio dell'ospedale di Mestre e saranno rimpatriati non appena lo decideranno le autorità rumene, d'intesa con quelle italiane. I loro parenti sono giunti in Italia per identificarli. Il presidente romeno Klaus Iohannis ha inviato le sue condoglianze alla famiglia: "Profondamente addolorato per la notizia dell'ultimo minuto proveniente dall'Italia riguardo al tragico incidente avvenuto a Mestre, in cui hanno perso la vita anche quattro cittadini romeni. Invio le mie condoglianze e molta forza alla famiglia in lutto, in questi momenti difficili", ha scritto sulla sua pagina Facebook. La conferma è venuta anche dal primo ministro Marcel Ciolacu.