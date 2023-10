L’inchiesta sulla strage di Mestre per ora è senza indagati: sequestrati scatola nera del bus e telefono dell’autista

Ha strisciato il guardrail per circa trenta metri. Poi, in corrispondenza di un’interruzione della protezione di poco più di due metri, l’autobus elettrico con 36 passeggeri a bordo guidato dall’autista Alberto Rizzotto, è sbandato ancora un po’ a destra, salendo sulla spalletta di cinque centimetri.

Ha abbattuto il guardrail che riprendeva poco più in là e dopo una ventina di metri ha sfondato anche l’ulteriore ringhiera di protezione. Si è rovesciato ed è volato da un’altezza di dieci metri. Una trappola mortale per i turisti di ritorno da una giornata a Venezia. È il vecchio guardrail del cavalcavia della Vempa, così come tutti lo chiamano a Mestre, uno degli aspetti sui quali si stanno concentrando le indagini della procura di Venezia che ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per omicidio stradale plurimo colposo.

La ricostruzione dell’incidente

Nella ricostruzione dell’incidente che martedì 3 ottobre sera ha provocato 21 vittime e 15 feriti, alcuni punti fermi o «abbastanza fermi», per usare le parole del procuratore capo Bruno Cherchi, a 24 ore dalla tragedia, si possono mettere: sull’asfalto non ci sono segni di frenata; non ci sono stati e non risultano urti o contatti con altri mezzi; le fiamme, «anche se non si può parlare di un vero e proprio incendio, del fumo si è sprigionato dalle batterie al litio per una fuoriuscita di gas», sono divampate solo dopo il volo dell’autobus nella sottostante via della Pila.

Esclusa quindi l’ipotesi, circolata tra amici e colleghi, che un principio d’incendio o un’uscita di fumo avesse coinvolto l’autobus prima dell’impatto con il guardrail.

Ci sono due telecamere di sorveglianza del circuito comunale installate ad almeno duecento metri di distanza che hanno ripreso la scena dell’incidente. Nei filmati si vede, alle 19.38, un pullman fermo al semaforo rosso del cavalcavia con la freccia sinistra posteriore accesa e che si prepara a imboccare lo svincolo per il centro di Marghera. Cavalcavia con una carreggiata a due corsie, unico senso di marcia. Sulla corsia di destra arriva da Venezia l’autobus della società La Linea. La velocità non è eccessiva. Quando i due mezzi sono affiancati, e il primo pullman si rimette in movimento, l’autobus della società La Linea scivola verso destra e precipita.

A vedere il video dall’angolatura della telecamera pare che il pullman, nella ripartenza, abbia avuto un leggero scarto a destra.

I testimoni

«La prima impressione», racconta un testimone che era in auto e seguiva di cinquanta metri il bus carico di turisti, «è che abbia come cercato di evitarlo. Poi siamo stati tutti accecati dal bagliore rosso dei freni».

I segni sul guardrail però sono evidenti già prima dell’incrocio con il semaforo. Ed è certo che scontri e urti non ce ne sono stati.

«Ci è stato confermato anche dai pochi feriti che, per ora, siamo riusciti a sentire. Nessuno ha sentito un urto sulla sinistra. Nessuno ha sentito l’autista urlare o dire qualcosa», aggiunge Cherchi.

L’autista del pullman fermo al semaforo è subito sceso, ha chiamato i soccorsi e ha lanciato un estintore dal cavalcavia sperando che potesse essere d’aiuto a qualcuno lì sotto, di cui si sentivano le urla, per spegnere le fiammate. Il tempo di accorgersi della sbandata a destra, e dieci secondi dopo il mezzo era capovolto, dieci metri più sotto, con i turisti schiacciati tra i sedili, le braccia fuori dai finestrini a gridare aiuto, tirateci fuori. Resta in piedi quindi la pista del malore. E non è scartata quella della distrazione, anche se ritenuta meno probabile dagli investigatori.

Accertamenti sul telefonino dell’autista

La procura ha disposto accertamenti sul telefonino dell’autista che, poco prima di prendere servizio, aveva pubblicato su facebook un post scrivendo “Navetta per Venezia”, geo-localizzandosi al campeggio Hu. Via de Marchi 7, Marghera.

«Sono verifiche di rito sul cellulare per ricostruire in maniera più sicura i fatti», fanno sapere dalla procura. Che nelle prossime ore conferirà l’incarico per l’autopsia su Rizzotto.

Per le altre vittime potrebbe non essere necessario. Oltre al guardrail, al tratto di strada dove è avvenuto l’incidente, all’autobus comprese le batterie al litio e al telefonino, la procura ha disposto anche il sequestro della “scatola nera” del bus elettrico.

Una scatoletta di 20 centimetri per 10. Contiene un disco con le registrazioni della telecamera anteriore dell’autobus e delle, almeno due, telecamere interne che dovrebbero aver ripreso anche l’autista nel momento della sbandata.

Gli investigatori stanno cercando di capire se, l’accesso al disco e ai filmati, si configuri come un accertamento irripetibile perché se così fosse bisognerà aspettare gli sviluppi dell’inchiesta per dare a tutte le parti coinvolte - parti offese e indagati - la possibilità di partecipare con un perito di parte.

Per definire gli aspetti tecnici dell’inchiesta il 4 ottobre c’è stata una riunione tra Cherchi, il pubblico ministero titolare del fascicolo, Laura Cameli, e la polizia locale, delegata alle indagini per la ricostruzione dell’incidente, mentre i carabinieri sono stati incaricati di raccogliere le testimonianze e la polizia di stato, con la Medicina legale di Padova, si è occupata del riconoscimento delle salme, reso complesso nelle prime ore dal fatto che alcuni dei passeggeri a bordo dell’autobus non avevano documenti, al punto da usare il test del Dna. In serata però si è riusciti a dare un nome e un cognome a tutte le vittime della strage.