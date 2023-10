Strage di Mestre, bimba di 4 anni e donna di 52 lottano per la vita a Padova

Le due pazienti - una donna spagnola di 52 anni e una bambina ucraina di 4 anni rimaste ferite nella strage del bus di Mestre - ricoverate a Padova sono in condizioni gravissime. Nella mattinata di mercoledì 4 ottobre il direttore generale Giuseppe Dal Ben è andato di persona nelle terapie intensive del Monoblocco e di Pediatria e riferisce di gravissime ustioni e politraumi. Il direttore generale ha deciso anche di rimandare la conferenza stampa sui successi di Urologia prevista per la mattinata per rispetto delle vittime del drammatico incidente di Mestre e delle persone che lottano tra la vita e la morte. Altri pazienti potrebbero essere trasferiti a Padova in giornata e il reparto Grandi ustionati è già in allerta. (videointervista Elvira Scigliano)

03:05