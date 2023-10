Strage dei turisti in autobus a Mestre: il messaggio della direzione del camping Hu

«In questo momento così drammatico e senza precedenti siamo vicini alle famiglie degli ospiti della nostra struttura oltre che ai familiari dell'autista, e stiamo facendo tutto il possibile per contribuire alla gestione dei soccorsi». Lo afferma in una nota Domenico Montano, direttore generale di Human Company, gruppo proprietario dello Hu Venezia Camping di Marghera, struttura che ospitava le persone coinvolte nell'incidente avvenuto ieri a Mestre. «Tutta l'azienda e tutto il nostro personale in loco - prosegue - sono a disposizione per facilitare le operazioni e dare supporto agli ospiti, alle loro famiglie e ai soccorritori. Stiamo inoltre collaborando con le autorità competenti impegnate nell'identificazione dei passeggeri». (video Pòrcile)

03:16