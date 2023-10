Strage del pullman a Mestre, cosa è successo: l’ipotesi del malore dell’autista

L’autobus che sbanda sulla destra, nessun segno di frenata evidente ma alcuni segni che, al momento, potrebbero far pensare a un ultimo tentativo di rallentare la corsa. E poi il guardrail divelto e strappato per una lunghezza di circa dieci metri con il bus avvolto dalle fiamme, alcuni metri più in giù, a lato dei binari della ferrovia che collegano le stazioni di Mestre e Venezia Santa Lucia. Martedì sera alle 22.30, mentre il personale sanitario stava ancora trasportando gli ultimi feriti negli ospedali di Mestre, Padova e Treviso, si affacciavano le prime ipotesi sulle cause che hanno provocato la tragedia di Mestre, con un bilancio di 21 vittime, tra le quali l’autista del mezzo, e 18 feriti.

«Al momento l’ipotesi prevalente è che si sia trattato di un malore dell’autista», dice il comandante della polizia locale di Venezia, Marco Agostini, «perché ci sono testimoni che hanno visto il bus sbandare sulle destra, verso il guardrail, strisciandolo per una lunghezza di 6-7 metri prima di cadere giù. Se si fosse trattato di un colpo di sonno probabilmente, sterzando verso sinistra, il conducente sarebbe riuscito a rimettere in carreggiata il mezzo». E invece non è successo. Alla guida del mezzo c’era Alberto Rizzotto, autista trevigiano della Martini bus srl ma in servizio anche per la società Linea. Un’esperienza decennale alla guida dei bus, maturata con diverse società.

«Era un autista scrupoloso», lo ricordano i colleghi, mentre si interrogano su che cosa possa essere accaduto. Rizzotto era partito alle 19.40 da piazzale Roma, a Venezia, per trasportare una comitiva di turisti ucraini verso il campeggio Hum ex Jolly di Marghera con un servizio navetta. Solo quindici minuti di strada e sarebbero arrivati nei loro bungalow dopo una giornata trascorsa nella città storica. Il mezzo ha percorso il ponte della Libertà, ha imboccato il cavalcavia della Vempa, uno degli snodi cruciali della viabilità della città di terraferma. Tenendo la sinistra il mezzo avrebbe dovuto imboccare la corsia del cavalcavia in direzione di Marghera. Cinque chilometri e sarebbe arrivato a destinazione. E invece il bus ha sterzato verso destra, lo avrebbe fatto senza virate improvvise. Si è appoggiato sul guardrail, ha proseguito la sua corsa per alcuni metri. E poi è caduto, rovesciandosi, incendiandosi, e finendo con le ruote all’aria. Trasformandosi in una trappola di fuoco. In un primo momento si era diffusa l’ipotesi, circolata in alcune chat di autisti e colleghi, che l’autobus, un mezzo elettrico, si potesse essere incendiato prima di sbandare verso destra. Ma è un’ipotesi smentita dal comandate della polizia locale. «Lo escludo», spiega da via della Pila, ai piedi del cavalcavia dove fino a tarda notte si concentrano le operazioni di soccorso e recupero dell’autobus, «perché il mezzo si è incendiato quando è arrivato a terra. Dai primi rilievi propendiamo per il malore. Le strisciate sul guardrail depongono a favore della tesi che si sia sentito male perché, se ipotizziamo anche un colpo di sonno, dopo aver sbattuto, si sarebbe dovuto riprendere. Ci sono testi attendibili, compreso un poliziotto, che ha visto l’autobus sbandare, e incendiarsi solo dopo il volo metri, non prima».

Sarebbero escluse, al momento, le ipotesi di una manovra azzardata o di un eccesso di velocità. È molto probabile però che gli approfondimenti che il pubblico ministero di turno, Laura Cameli, deciderà di eseguire attraverso le perizie tecniche per chiarire la dinamica dell’incidente, riguarderanno anche il funzionamento del mezzo per escludere l’ipotesi che, a provocare la tragedia di Mestre, sia stato un guasto di natura meccanica. L’autobus, stando ai primi accertamenti, era stato comprato dalla società Linea poco più di un anno fa e contava meno di 40 mila chilometri. Altro aspetto dovrà riguardare invece la tenuta del guardrail e la capacità di contenimento dei mezzi della barriera, in un uno dei luoghi più delicati della strada proprio perché lambisce i binari della stazione ferroviaria.