Il collega dell’autista morto nella strage di Mestre: «Quel tratto di strada è pericoloso»

«Quel tratto di strada è pericoloso, stiamo tutti attenti. In più, il guardrail è tutto arrugginito, serve una protezione più alta».

Lo dice un collega di Alberto Rizzotto, Andrea, che, il pomeriggio dopo la tragedia è in servizio proprio sulla navetta che dal camping Hu porta i turisti al Tronchetto e viceversa. «Conoscevo Andrea, era uno dei più esperti. Dal video che sta circolando si vede che aveva rallentato, forse aveva un dubbio. Bisogna verificare cosa sia successo davvero», continua, ancora incredulo per l’accaduto.

Quando tragedie del genere coinvolgono persone vicine a te, inevitabilmente pensi che sarebbe potuto succedere a te, e rifletti sul lavoro che svolgi quasi meccanicamente tutti i giorni, rifletti sui sacrifici, sulle condizioni, non sempre le migliori.

«Nel nostro campo ci sono insidie tutti i giorni, siamo esposti a un bel rischio, abbiamo molte responsabilità. Eppure stiamo fuori dalle 12 alle 13 ore per coprire turni di 7 e abbiamo paghe da fame. I sindacati? Sono consapevoli della situazione, ma non fanno molto. Escono in casi come questi, ma non basta parlarne quando succede la tragedia, non serve aspettare che succeda, noi lavoriamo tutti i giorni», conclude.