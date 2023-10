Strage del pullman a Mestre, bimba di 4 anni senza i genitori portata ai Grandi Ustionati a Padova

Una bimba di appena 4 anni e una donna di 50 sono state portate in Azienda Ospedaliera a Padova ieri sera in gravissime condizioni, entrambe non coscienti.

La prima ad arrivare è stata la piccola, poco dopo le 20.30: presentava ustioni estese sul corpo e le sue condizioni sono apparse disperate vista la profondità delle ferite riportate. I medici si sono riservati la prognosi. La bimba è arrivata sola, è probabile che i genitori fossero a loro volta a bordo del bus incendiato.

Poco dopo le 22, proveniente dall’ospedale di Treviso dove era stata inizialmente condotta, è arrivata a Padova la donna cinquantenne. Il trasferimento si è reso necessario vista la gravità e il tipo delle ferite.

La signora, secondo i primissimi accertamenti, è di nazionalità ucraina. La bimba e la donna, dopo essere state accolte in pronto Soccorso, sono state trasferite al Centro Grandi Ustionati dell’Azienda visto il tipo di ferite che presentavano. Entrambe sono state intubate e, purtroppo nessuna delle due era cosciente al momento del ricovero in ospedale.

Mobilitata fin dai primi momenti, con l’attivazione del sistema Grandi Emergenze, anche la Croce Verde di Padova. Dalla sede di via Nazareth sono partiti quattro mezzi, tutti di soccorso avanzato e due con infermieri. Dodici le persone complessivamente presenti sui mezzi.

Alla centrale, per tutta la serata, sono rimaste pronte alla partenza altre quattro ambulanze e altre 12 le persone allertate. Le ambulanze della Croce Verde hanno portato i feriti di Mestre negli ospedali di Padova e del territorio secondo le indicazioni ricevute via via dal Suem 118.