Salvini: «Per l’incidente di Mestre la colpa non è del guardrail. Ragioniamo sulle batterie»

Nell'incidente di Mestre "non un è problema di guardrail". Così si è espresso il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini all'evento per i 20 anni di Sky.

Ecco lo stato del guardrail nel punto in cui è precipitato dal cavalcavia il bus della strage di Mestre

Secondo il responsabile del dicastero direttamente interessato dal tragico incidente avvenuto sul cavalcavia di Mestre costato finora la vita a 21 persone, tra cui tanti bambini, le cause andrebbero ricercate altrove, ma non sul tipo di protezione e sull’età del guardrail completamente “bucato” dal bus che è precipitato poi dal cavalcavia schiantandosi 15 metri più in basso e prendendo fuoco.

"E' presto per dare commenti - ha aggiunto il ministro - qualcuno mi dice che le batterie elettriche prendono fuoco più velocemente di altre forme di alimentazione e in un momento in cui si dice che tutto deve essere elettrico uno spunto di riflessione è il caso di farlo".