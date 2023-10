Tra i sopravvissuti alle fiamme del bus di Mestre c’è un neonato di pochi mesi. «Miracolato»

Ci sono tre bambini - un neonato di pochi mesi, una bimba di 4 anni e un 12enne - ed anche una ragazza minorenne tra le 21 vittime dell'incidente del pullman avvenuto a Mestre. Lo riferisce all'Ansa Paolo Rosi, coordinatore del Suem 118 Veneto.

Quella del neonato è stata ritenuta da molti vigili del fuoco una sorte “miracolosa”. Probabilmente i genitori hanno tentato di proteggerlo con i loro corpi sia quando hanno capito che il mezzo sul quale viaggiavano stava precipitando, sia quando si sono sviluppate le fiamme.

Una reazione istintiva, racchiuderlo tra i propri corpi che è riuscito a salvare la vita al piccolo. Nulla si sa, al momento, sulla sorte del papà e della mamma.

Intanto non ci sono stati nuovi decessi nella notte tra i 15 feriti portati negli ospedali della regione. Quattro di essi, in terapia intensiva, non sono ancora stati identificati.

Tra le 21 vittime, sono 7 quelle che hanno già un nome certo. Oltre a queste c'è una donna austriaca che si ritiene sia la mamma di due bambine, di 13 e 3 anni, ricoverate a Treviso, in condizioni non gravi.

I quattro feriti più gravi sono tutte persone maggiorenni, tra i 20 e i 30 anni. Secondo quanto si apprende, tre sono ricoverate in Rianimazione all'ospedale dell'Angelo di Mestre e uno a Dolo.