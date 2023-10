Strage di Mestre, il cordoglio del mondo per le vittime

Dalla Francia all’Europa, unanime il cordoglio per la strage del bus a Mestre in cui hanno perso la vita 21 persone, per la maggior parte straniere, e 18 sono rimaste ferite.

Poco dopo la terribile notizia è arrivato il messaggio di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea che esprime le proprie condoglianze a Mattarella, Meloni e Brugnaro: “Le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime ed ai feriti del grave incidente di Mestre Sono vicina al Presidente Mattarella, al Presidente Meloni ed al sindaco di Venezia Brugnaro in questo momento di profondo dolore”.

Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha rivolto un pensiero a Venezia

I nostri pensieri questa sera sono rivolti al popolo italiano, alle famiglie e ai cari delle vittime della terribile tragedia di Venezia. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 3, 2023

E ancora la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola

Il mio pensiero stasera è rivolto alle famiglie e agli amici delle vittime del grave incidente di #Mestre.



Troppe persone hanno perso la vita in questa tragedia.



Auguro una pronta guarigione a tutti i feriti e sono vicina ai cittadini veneziani — Roberta Metsola (@RobertaMetsola) October 3, 2023

«Sono profondamente addolorato per il terribile incidente di questa sera di un bus a Mestre. Porgo le mie più sentite condoglianze alle famiglie e i cari delle vittime in questo triste momento. Vi sono vicino». Lo scrive in italiano su X il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

"Profondamente rattristata dalla terribile tragedia dell'autobus a Mestre. In questa notte di dolore, il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e ai loro amici". Lo scrive la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock.

E ancora Mateusz Morawiecki, primo ministro della Polonia:

Fatal bus accident in Italy - what a horrific tragedy. Polish thoughts and prayers are with the bereaved families. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 3, 2023

La tragedia del pullman a Mestre è in evidenzia sui siti giornalistici di tutto il mondo. Dalla Cnn a Le Monde, dal Guardian a El Pais, i media riportano la dinamica dell'incidente e l'altissimo numero di vittime, evidenziando che ci sono anche turisti stranieri tra i morti.