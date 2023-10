Strage di Mestre, l'assessore Boraso: "Nessun incendio a bordo del bus, la verità dalle telecamere"

L'assessore del Comune di Venezia Renato Boraso sul luogo della strage di Mestre chiarisce che a bordo del bus precipitato non ci sarebbe stato alcun incendio: "Quel mezzo era dotato di telecamera, si capirà da lì cosa è successo. Intanto sono già stati acquisiti i video della nostra Smart Control Room". E sulle condizioni del cavalcavia: "Ha settant'anni, è in corso un appalto per il rinforzo dei piloni ammalorati in alcuni punti". (video Agenzia Pòrcile)

05:12