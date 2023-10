Autobus precipita dal cavalcavia: le prime immagini della tragedia di Mestre

Un autobus è caduto nella serata di martedì 3 ottobre dal cavalcavia Vempa a Mestre, finendo in via dell'Elettricità dopo un volo di 15 metri durante il quale ha toccato i fili dell'alta tensione. Secondo la Prefettura di Venezia, il bilancio sarebbe di 21 morti, 18 feriti e alcuni dispersi. Fra le vittime anche due bambini e l'autista. Il pullman copriva la linea Venezia-Marghera per conto di una ditta privata. Buona parte delle vittime sarebbero straniere ed erano alloggiate al Mestre Camping a Marghera, ex Jolly. In corso di accertamento la dinamica dell'incidente che ha causato la strage.

00:56