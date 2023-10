Fanno fare ai bambini tiro al bersaglio verso le sagome di animali protetti

«Hanno promosso l’uso delle armi per la caccia in una manifestazione sportiva frequentata da minori. Non contenti, hanno incoraggiato i bambini al tiro al bersaglio con l’arco e le frecce verso sagome di animali appartenenti a specie protette».

Nel mirino della sezione veneziana del Wwf, che ha scritto una accorata lettera al commissario straordinario di Portogruaro Iginio Olita, sono finiti gli stand della “Federazione italiana armi ad uso sportivo per la caccia” e dell’associazione “Dilettantistica Fidasc Arcieri delle 2 Gru” alla manifestazione patrocinata dal comune di Portogruaro “Open sport: lo sport in piazza”.

«Passeggiando nel parco comunale», racconta Roberto Sinibaldi, presidente del Wwf di Venezia, «siamo rimasti costernati nello scorgere, tra gli stand di promozione degli sport comuni tra i più piccoli, due postazioni tese alla divulgazione di pratiche che certamente non sono destinate a un pubblico minorile e che è discutibile includere nella definizione comunemente accettata di sport».

«Per prima cosa», rileva Sinibaldi, «non riusciamo a capire come possa essere stato destinato uno spazio pubblico, nell’ambito di una manifestazione destinata prevalentemente a un pubblico di minori, a un’associazione, come la Federazione italiana armi ad uso sportivo per la caccia, che promuove l’uso delle armi, la cui diffusione, come noto, è strettamente limitata dalla legge e vincolata alla maggiore età del soggetto e severamente vietata ai minori».

«Molti dubbi poi sull’opportunità», continua la lettera, «di promuovere nei confronti di un pubblico di minori la cultura secondo cui gli animali selvatici rappresentano delle mere prede cui mirare, come ha fatto l’associazione di arcieri, e non già una diversità biologica da tutelare e di cui andare fieri.

Ciò che è apparso più aberrante e inaccettabile è stato constatare che non solo i bambini che si avvicinavano a quello spazio espositivo erano invitati a transitare di fronte a un enorme cartello promozionale dell’associazione a favore delle armi per la caccia, ma venivano poi dotati di arco e frecce e invitati a scagliare i dardi nella direzione di bersagli sotto i quali erano state posizionate statue di animali selvatici, alcuni di specie protette come l’orso».

Immediata è arrivata la replica. «Il Comune di Portogruaro», tiene a precisare il commissario Olita, «ha patrocinato ma non organizzato la manifestazione sportiva. Considero di una certa gravità queste informazioni di cui non ero al corrente, tanto che ho avviato un’indagine interna per chiarirne i contorni. È emerso che i due stand erano presenti all’evento per il terzo anno. Invierò una lettera di scuse al Wwf e allerterò tutti gli uffici competenti sulla non opportunità della presenza di quelle associazioni per le edizioni future. Nel contempo, inviterò il presidente del Wwf per un incontro in municipio».