Dal tornado all’incendio: quando la morte viaggia sui mezzi pubblici

In quell’epoca l’ampliamento del cavalcavia da cui è precipitato il bus che provocato almeno 20 morti era appena stato completato. La prima vera strage in Veneto che ha colpito un mezzo pubblico fu quella del tornado dell’11 settembre 1970 a Venezia.

I morti furono 36, di cui ben 20 a bordo di un motoscafo dell’Actv, il numero 130 della linea 2, che si trovava all’altezza di Sant’Elena proprio quando il tornado spazzò la laguna in quel punto con un vortice che si muoveva a 200 chilometri orari.

Il mezzo in acciaio pesante 5 tonnellate venne alzato come un fuscello e ricacciato in acqua. Le vittime morirono annegate.

I superstiti cercarono di spiegare la sensazione di essere sollevati e rispediti sott’acqua a tutta velocità cercando scampo nel buio improvviso. Molti si salvarono grazie alle bolle d’aria rimaste intrappolate negli anfratti del mezzo, permettendo poi loro di uscire e risalire a galla.

Poco più di 14 anni dopo, l’1 ottobre 1984 a Maserada un pullman che riportava a casa gli studenti al rientro da scuola e università venne centrato in pieno da un tir all’altezza di Varago.

Morirono sette studenti: Michele Tonon, Fabio Denis, Mauro Milanese, Barbara Vertieri, Fiorenzo Vendrame, Cinzia Ungaro e Luisa Paola Trevisi, tutti giovani tra i 13 e i 22 anni.

Tra le tragedie più recenti in Veneto che hanno interessato pullman sono invece da ricordare i 18 morti nel bus ungherese che in A4 a Verona Est, era diretto a Venezia e poi in Patria. Verso le 23 del 20 gennaio 2017 il mezzo finì contro la spalletta di una galleria, ribaltandosi e prendendo fuoco.

16 persone morirono sul colpo e tra le fiamme, altre due nei giorni successivi per le ustioni riportate. Una bambina rimase orribilmente ustionata e 27 riportarono ferite gravi.