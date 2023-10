Autobus precipita da un cavalcavia a Mestre, 21 morti e 18 feriti

Un autobus è caduto in serata dal cavalcavia Vempa, a Mestre. A bordo c’erano molte persone. Il pullman ha preso fuoco dopo essere precipitato in via dell’Elettricità, cadendo su cavi dell’alta tensione. Il bilancio provvisorio, alle 22:20, secondo la Prefettura di Venezia, è di 21 morti, 18 feriti e alcuni dispersi, un numero che dovrebbe oscillare tra i 4 e i 5. Fra le vittime, anche due bambini.

Il Prefetto di Venezia Michele di Bari: “Già accertati 20 morti. Temiamo siano di più. Il bus era elettrico proveniva da Mestre ed era diretto a Marghera. Si è appoggiato al guardrail di destra ed è precipitato. Quindi ha preso fuoco. Una tragedia immane.”

L’incidente è avvenuto alle 19:45. Sul posto vigili del fuoco, decine di ambulanze e forze dell’ordine. Sospesa a lungo la linea ferroviaria fra Mestre e Venezia.

Si tratta di un bus elettrico privato, non di linea, della società Linea, faceva la tratta Venezia-Marghera. Linea è una società esterna ad Actv.

L’incidente è avvenuto in un tratto sopraelevato di via dell'Elettricità, il pullman è precipitato da un’altezza di 15 metri ed è finito sul sedime ferroviario che scorre a fianco della strada.

Le cause

Non si conosce al momento la dinamica dell'incidente. Secondo alcune voci raccolte sul posto, pare che a bordo fosse scoppiato un incendio anche prima che il mezzo uscisse di strada. Un’altra ipotesi è quella di un malore dell'autista. Parlando con i cronisti sul luogo del disastro, il comandante della Polizia municipale di Venezia, Marco Agostini, ha riferito che dai rilievi fatti non vi sono tracce di frenata sull'asfalto. Il pullman, un mezzo elettrico - ha spiegato - ha divelto il guard rail ed è finito nella scarpata, «incendiandosi nell'impatto al suolo». «Che vi sia stato un malore dell'autista è una ipotesi - ha detto Agostini - altre andranno verificate».

L'Usl 3 di Venezia ha attivato il protocollo delle «grandi emergenze» che prevede la messa a disposizione di tutti i pronto soccorso degli ospedali, ed il richiamo al lavoro di personale di rinforzo. Sono stati preallertati anche gli ospedali di Treviso e di Padova per accogliere e medicare i feriti.

«Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole». Lo scrive il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro su Twitter parlando del tragico incidente che ha visto un bus precipitare da un cavalcavia a Mestre.

«Sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia». Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferendosi all’incidente a Mestre.

Le vittime

Il bilancio provvisorio alle 23 parla di 21 vittime: 19 morte sul colpo, due durante il trasporto in ambulanza. Si tratterebbe di persone che erano ospiti di un campeggio nella zona, il camping Hu a Marghera, ex Jolly. Potrebbero esserci diversi stranieri, in particolare di nazionalità ucraina. Come confermato in tarda serata dall’ambasciata ucraina. Altre vittime di nazionalità tedesca. Sarebbe morto anche il conducente del veicolo, italiano, trevigiano. Si chiamava Alberto Rizzotto, 40 anni.

A tarda sera non era ancora possibile un bilancio definitivo dell'incidente che ha coinvolto un pullman a

Mestre in quanto il mezzo non è ancora stato rimosso perché c'è il rischio di un nuovo incendio: il bus ha infatti una doppia alimentazione, elettrica e a metano, e si sta cercando di raffreddare le batterie per evitare che le fiamme riprendano vigore. Il timore dei soccorritori è che sul bus ci fossero ulteriori passeggeri rispetto a quelli dichiarati e non si esclude neanche che quando il mezzo ha distrutto la barriera di protezione possa aver travolto qualcuno. Solo quando il mezzo sarà rimosso, dunque, si potrà escludere la presenza di ulteriori vittime o feriti.

Ci sono molte persone davanti all'ingresso del campeggio di Marghera, dove alloggiavano i turisti del pullman, per avere qualche informazione che permetta di identificare le vittime. Sul posto è arrivato il console a Venezia della Bulgaria, che deve raccogliere informazioni anche per i suoi omologhi di altre nazioni. È stata la Prefettura di Venezia ha diramare subito l'alert a tutte le autorità consolari, considerando che è probabile che la maggior parte delle vittime siano cittadini stranieri. Alla guida del pullman c'era l'autista della “Martinì”, un'altra società di trasporti, distaccato in questo caso per svolgere il servizio della navetta della La Linea.

I feriti

I feriti sarebbero 18, sei dei quali in codice rosso. Dei feriti, quattro sono minorenni. Si apprende anche che c’è una bimba di 4 anni portata gravissima in ospedale a Padova. C’è poi una donna di 50 anni. Entrambe sono intubate.

Almeno una decina i feriti, di diversa gravità, già evacuati da luogo dell’incidente sono stati trasportati negli Ospedali di Mestre, di Padova, di Treviso, di Mirano e di Dolo. Proseguono le operazioni per soccorrere e centralizzare eventuali altri feriti. Lo fa sapere l’Ulss 3 di Venezia.

Attivato il sistema di grandi emergenze Croce Verde che ha attivato da Padova 4 mezzi con relativo equipaggio.

Il campeggio

Il campeggio Hu di Venezia Mestre è una struttura con bungalow e case mobili fino a quattro persone, tutte con servizi igienici privati e alcune con cucina. Si trova in una posizione privilegiata per il turismo in quanto accessibile e raggiungibile da tutti i raccordi autostradali e dalla stazione ferroviaria di Venezia

Mestre. Infatti è utilizzato non solo per visitare Venezia ma anche tour nelle vicine Ville Venete lungo la Riviera del Brenta. Tra i servizi proposti dal camping sui siti specializzati anche una navetta: mentre poco distante dal campeggio c'è un servizio di autobus di linea che permette di arrivare a Venezia in 15 minuti, durante l'alta stagione, grazie ad un servizio di bus navetta privato del campeggio, è possibile raggiungere il centro città in soli 10 minuti.

«Il Gruppo Human Company, proprietario di Hu Venezia camping in town, struttura che ospitava alcune delle persone coinvolte nell'incidente avvenuto questa sera a Mestre», esprime il «più profondo cordoglio e la massima vicinanza ai familiari dei passeggeri del bus. Siamo in contatto con la direzione sanitaria degli ospedali e con le autorità competenti per aggiornamenti sull'evolversi della situazione e sulle condizioni di salute dei feriti». È quanto afferma una nota del Gruppo.

Il cordoglio

Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato in serata al sindaco Brugnaro.

Numerosi i post e tweet di cordoglio delle massime autorità dello Stato e politiche.

Sto seguendo costantemente gli aggiornamenti del drammatico incidente di Mestre, dove un pullman è precipitato dal cavalcavia, finendo sulla linea ferroviaria.

«Le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime ed ai feriti del grave incidente di Mestre. Sono vicina al Presidente Mattarella, al Presidente Meloni ed al sindaco di Venezia Brugnaro in questo momento di profondo dolore». Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

"E’ una tragedia dalle enormi proporzioni: il bilancio, provvisorio, parla di almeno 21, vittime e di più di 20 persone ricoverate negli ospedali del Veneto molte delle quali in gravissime condizioni – dichiara il presidente della Regione Veneto Luca Zaia -. Purtroppo l’incidente ha coinvolto anche alcuni minori. È stata immediatamente attivata l’intera rete del SUEM 118 del Veneto. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Mestre, Mirano, Padova e Treviso. Sono state impiegate più di 20 ambulanze e sul posto è stato fatto convergere anche l’elisoccorso di Treviso. Le vittime ed i feriti sono di varie nazionalità, non solo italiani: sono ancora in corso le operazioni di estrazione e riconoscimento delle salme, ad opera dei Vigili del Fuoco, della questura e dei sanitari, che ringrazio per i loro sforzi. Esprimo sin da ora il cordoglio dell’intera Regione Veneto a tutte le famiglie che in queste ore stanno vivendo un pesantissimo lutto o sono provate dalle condizioni dei loro cari feriti. Ho chiesto all’intera nostra sanità di mettere in campo ogni risorsa possibile per prestare il massimo dell’assistenza”, termina il Presidente.

Sul posto anche il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, che si è raccolto in preghiera, dopodichè ha benedetto le salme, una ventina di vittime coperte da teli bianchi, sui quali sono stati deposti dei mazzi di fiori rossi.

La tragedia sui media nel mondo

La tragedia del pullman è in evidenzia sui siti giornalistici di tutto il mondo. Dalla Cnn a Le Monde, dal Guardian a El Pais, i media riportano la dinamica dell'incidente e l'altissimo numero di vittime, evidenziando che ci sono anche turisti stranieri tra i morti.