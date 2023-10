Bottiglie, accendini, lattine ripescati dai canali di Venezia: così distruggiamo la laguna

In che modo l’inquinamento modifica la laguna di Venezia? Cosa accade sott’acqua, dove l’occhio umano non arriva ma la sua impronta distruttiva sì? Che ne è degli oggetti che vengono abbandonati sulla spiaggia, inghiottiti dalla prima alta marea? A tutte queste domande, la giovane veneziana Lucrezia Ceselin ha cercato di dare delle risposte con un progetto fotografico dal titolo “Habitat 1150”, che è anche la definizione con cui l’Ispra (l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ndr) indica le lagune, gli ambienti costieri con acque salate o salmastre poco profonde.

Lucrezia Ceselin

Il suo progetto è confluito nella tesi di laurea in fotografia, che Lucrezia ha presentato alla Ruffa - Rome University of Fine Arts, dove ha iniziato a studiare quattro anni fa, nel 2019.

«Laurearmi su un lavoro che avesse a che fare con Venezia è venuto da sé, sono molto legata alla mia città e ne sentivo la mancanza quando ero a Roma», racconta. «Per questo motivo mi sono messa in contatto con il gruppo dei gondolieri sommozzatori, per vedere ciò che ripescavano dai canali», spiega, aggiungendo che parte delle fotografie le ha scattate al Lido, dove vive, durante lunghe camminate sul bagnasciuga, lo scorso inverno.

«La bassa marea eccezionale di febbraio, poi, mi ha dato la possibilità di vedere il fondale dei canali, e i materiali che li abitavano. E questo mi è servito molto».

Gli oggetti

Così ha avuto inizio il viaggio di Lucrezia nella corrosione e nel deturpamento ambientale. Cappellini sdruciti, bottigliette la cui plastica non è stata scalfita nemmeno dal sale, scarpe ridotte a brandelli, riconoscibili solo dallo scheletro della suola, libri masticati dal mare e risputati come un ammasso di cellulosa e storie. «Gli oggetti», spiega, «una volta in acqua partecipano alla vita dell’organismo marino e diventano parte attiva nella loro stessa morte».

Processo documentato dalla giovane fotografa che, con un uno scatto, mostra una laguna che ingoia, trasforma gli oggetti in rifiuti e li restituisce alla terra. Non prima, però, che questi siano potuti diventare parte integrante del mondo sommerso.

Non basta, infatti, risputarli sulla spiaggia per permettere al mare di liberarsene, le micro plastiche continuano a essere là sotto, e spesso anche negli organismi viventi che abitano i fondali. «Lo scopo era questo, capire come cambiano le fondamenta per mezzo dell’inquinamento, qual è l’effetto su un ecosistema già fragile come quello di Venezia, in che modo l’impronta umana può danneggiarla», continua.

Il futuro

Ciò che ne è uscito, è un racconto pop, seriale, che parla da solo e non ha bisogno di grandi didascalie. Una serie di immagini che raccontano la fragilità del paesaggio lagunare, continuamente violentato dall’inquinamento. Ogni oggetto fotografato e documentato da Ceselin diventa il portavoce stesso dell’avvelenamento delle acque e spinge inevitabilmente alla riflessione sul futuro che sarà per l’habitat lagunare.

«Questo progetto», continua, «mi ha fatto capire tanti cose per cui siamo arrivati a questo punto. All’epoca della Serenissima, il rispetto per la natura e per il mare era di gran lunga maggiore. Le azioni antropogeniche venivano fatte coscientemente, cosa che abbiamo perso, andando a sfruttare la città in maniera incontrollata, senza tutelare il territorio. Penso all’allargamento delle bocche di porto per farci passare le navi, ad esempio, e poi al fatto che siano state spostate da un’altra parte. Il Mose ci sta proteggendo, ma non possiamo negare che la sua presenza ha un impatto da non trascurare sul litorale e, in generale, sull’ecosistema della laguna».

L’arenile

Parlando di opere e interventi umani, Lucrezia guarda con preoccupazione l’area arenile dell’ex ospedale al Mare, dal momento in cui nella variante del progetto del Parco tecnologico c’è la possibilità di fare della zona uno stabilimento balneare. «La natura, negli anni, si è ripresa tutta l’area arenile, che è tornata ad essere rigogliosa. Il rischio che ora possa trasformarsi nell’ennesimo stabilimento c’è, ed è un peccato perché spesso il turismo arriva a rovinare l’ambiente. E la spiaggia pubblica ne è un esempio».

Un libro

Lucrezia Ceselin, che ora si è laureata, sogna di poter fare del proprio lavoro un libro e per questo sta cercando qualche editore – magari veneziano – che possa essere interessato al suo racconto per immagini, che racconta la deturpazione lagunare.

Habitat 1150, però, è qualcosa di più di un insieme di foto, o di una tesi di laurea: è anche un esempio di come la modalità di porre all’attenzione dell’opinione pubblica la questione del cambiamento climatico sia cambiata, negli ultimi anni. Infatti, se tutto ha avuto inizio con Greta Thunberg, quella che al tempo era una “lotta politica”, oggi si è trasformata in una “emozione collettiva” dove, come nel caso di Ceselin, sono le immagini a parlare e a smuovere qualcosa nelle persone che le vedono.