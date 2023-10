Tutti al mare a Jesolo, ottobre come luglio. Ma il servizio di salvataggio non c’è

Ottobre come luglio, un’altra domenica di sole pieno a Jesolo. Mai ad ottobre si erano visti tanti pendolari invadere il lido e nonostante la fiera del Rosario a San Donà. Circa 100 alberghi aperti che hanno raggiunto un tasso di occupazione fino a oltre l’80%. Tanti hanno preso il sole e fatto il bagno. Dei 40 mila ombrelloni, ne sono rimasti meno di 10 mila. Bene in evidenza il fatto che non viene garantito il servizio di salvataggio: la spiaggia concessionaria resta libera e accessibile come stabilimento elioterapico.

Gli operatori del turismo sono entusiasti e con il mese di ottobre confidano di recuperare aprile e maggio troppo piovosi.

Numeri entusiasmanti quelli esaminati da Confcommercio, illustrati nei giorni scorsi dal presidente Angelo Faloppa: «Per le nostre strutture ricettive si è registrato un aumento dell’11% sul fatturato; quindi del 2,62% nel settore commercio. Questo è il comparto che subisce di più la vendita online. I pubblici esercizi sono a più 8%».

Soddisfazione è stata espressa anche da Antonio Facco, presidente di Federconsorzi arenili: «C’è soddisfazione anche da parte nostra, ottimi dati anche per le presenze sull’arenile».

Proprio per i balneari si annunciano novità a Roma con l’incontro di giovedì, tavolo con le categorie che il governo ha voluto per esaminare la questione Bolkestein e gare per le concessioni demaniali.

L’autunno, intanto, prevede ora un fitto calendario di manifestazioni, eventi sportivi e concerti che condurranno alle festività natalizie. Il Palazzo del Turismo ospiterà le esibizioni di Madame, Hauser e Tedua, ma anche la coppa del mondo Federkombat. Le strade cittadine diventeranno invece il percorso della tradizionale Pedalata con il campione con ospite d’eccezione di quest’anno il fuoriclasse Peter Sagan, nel contesto dello Jesolo Bike Festival e delle gare di ciclocross nel 5° Gran premio Internazionale di ciclocross - 1° Prova circuito internazionale master cross Selle Smp alla Pista Azzurra. Aperte nei giorni scorsi le iscrizioni per partecipare all’edizione 2024 di Ironman 70.3 Venice-Jesolo in programma il 5 maggio prossimo. Il 21 e 22 ottobre il centro storico si animerà con Autunno in festa. Ampio spazio, infine, agli appuntamenti culturali grazie ai convegni curati dallo storico Giuseppe Artesi dedicati allo sviluppo di Jesolo dopo la bonifica e, a novembre, la rassegna teatrale “Verso nuove stagioni”.