Caorle, la stagione si allunga e a Natale c’è il pienone

La lunga stagione estiva prosegue e il clima di quest’ultimo periodo fa riflettere gli albergatori e gli imprenditori che vivono di turismo sull’opportunità di allungare la stagione e renderla di almeno 6 mesi, anziché di 4-5.

Nel mese di ottobre, come anticipato nei giorni scorsi, anche a Caorle ci saranno alberghi aperti. Ma non solo, la località balneare guarda già oltre.

Al mare anche a Natale

A Natale e Capodanno: le prenotazioni superano l’80% e molti hanno già pagato. Lo dicono con soddisfazione gli albergatori, più che mai convinti della bontà della scelta di mantenere le strutture aperte anche nel mese di ottobre inoltrato. Aiuta certamente il ricco calendario di eventi dall’8 dicembre al 7 gennaio.

Anche nell’ultimo weekend a cavallo tra settembre e ottobremolte persone affollavano gli alberghi, approfittando della bella stagione. Poi c’è uno stage di karate al PalaExpomar, che ha garantito notevoli presenze proprio in questo periodo. Ci sono 1. 500 giovani atleti provenienti da tutta Italia. E da ottobre si guarda già a Natale.

Certo, bisognerà in qualche modo considerare una pausa a novembre, quando molti albergatori trascorrono le vacanze in Italia o all’estero. Ma sapendo di poter contare già sulle prenotazioni di dicembre e inizio anno pare che la stagione non finisca quasi mai.

Turismo sportivo

Mattia Munerotto, assessore allo Sport e al Turismo di Caorle, punta fortissimo sul turismo sportivo.

«La base di partenza sono i risultati di questa stagione, molto positivi» fa sapere «Ci stiamo mettendo in contatto con le Federazioni e le società sportive, italiane e straniere, per far sì che eventi e raduni sportivi possano essere attrattori di presenze per i mesi in cui non fa caldo e anche per la prossima primavera. Vogliamo inoltre lavorare in termini di promozione non solo sui mercati tradizionali, ma anche su mercati emergenti, come l’Est Europa e non solo. A novembre, per la prima volta dopo anni, saremo nuovamente presenti alla Fiera del turismo di Lugano». Munerotto, in aperta antitesi con il passato, lavora per dare un grande segno di discontinuità. «Voglio lanciare un invito agli imprenditori: siamo aperti a proposte per quanto riguarda la promozione da discutere e approvare in seno a Dmo Caorle. Vogliamo che il lavoro possa essere fatto in sinergia per poter affrontare al meglio il futuro, partendo dalle nostre peculiarità che ci fanno amare dai turisti, a cominciare dall’enogastronomia».

Anche Bibione punta sul Natale

A Bibione, infine, si sta riflettendo sul da farsi in vista del Natale. Si sta ad esempio lavorando alle casette di Natale, che sono mancate nel 2022, un’assenza che ha provocato vibranti polemiche soprattutto a San Michele al Tagliamento. L’amministrazione sta lavorando assieme alle categorie economiche per garantire qualche evento e soprattutto la struttura natalizia per eccellenza. Non è semplice perché gli alberghi aperti saranno pochi e soprattutto molti esercizi pubblici resteranno chiusi. Bibione non è Caorle, soprattutto a Natale, ma l’impegno degli attori turistici nel bibionese per Natale e Capodanno, almeno quest’anno, non mancherà. Da non dimenticare poi che esistono strutture ricettive anche sull’entroterra. Per quei giorni anche gli alberghi a San Stino e a Portogruaro si annunciano pieni.

E arrivano i primi bilanci

Primi bilanci per gli albergatori di Bibione. E c’è di che essere contenti. Più presenze e più fatturato in questo 2023 rispetto al 2019 e al 2022, ma preoccupa in prospettiva futura la crisi economica in Germania.

Per l’Aba, associazione degli albergatori di Bibione, «una stagione trionfale». «Bibione si conferma una località turistica dalla forte attrattività», ha detto il presidente Aba Adamo Zecchinel. «Stiamo vivendo un’estate che sembra non avere mai fine. Grazie al bel tempo e a numerose manifestazioni a settembre, chiuderemo la stagione con risultati insperati. Una decina di albergatori sono impegnati a tenere le proprie strutture aperte anche a ottobre per continuare il processo di destagionalizzazione in atto anche per garantire e creare maggiore occupazione. Ottime sono le prospettive per il futuro. Confidiamo in un vero allungamento della stagione».

Da maggio a fine settembre si segnala un’occupazione media nel comparto alberghiero di quasi il 70%, di poco superiore ai livelli del 2022 e anche del 2019. Sempre il mercato tedesco come primo riferimento seguito da quello nazionale e poi Austria, Svizzera e Ungheria.

In lieve calo la permanenza media. È stata poi fatta una panoramica degli interventi eseguiti e quelli che l’amministrazione sta programmando per la stagione prossima con uno sguardo al futuro della località.

Al via tra poco, perché già appaltati, i lavori per manutenzioni di corso Europa, Lido del Sole e Bibione Pineda, la nuova pista ciclabile da via Stella alla rotonda di Lido del Sole, e di quella fronte mare zona Bosco Canoro. Tra gli altri argomenti trattati, la destinazione dell’imposta di soggiorno anche per i prossimi anni: per la promozione, per gli eventi e per lavori di miglioramento nella località di Bibione.

«La nostra attenzione è già rivolta all’estate del 2024» hanno detto gli albergatori «Resta l’incertezza finanziaria e per la crisi che sta colpendo vari paesi europei, Germania compresa. Dobbiamo però guardare al futuro con grande entusiasmo, migliorandoci sempre nei servizi erogati, rendendo le nostre aziende sempre più accoglienti». —

