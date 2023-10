Le asportano entrambe le ovaie per errore: indagati due medici all’ospedale civile di Venezia

Sono due i medici del reparto di Ostetricia e ginecologia indagati dalla Procura della Repubblica di Venezia, con l’accusa di lesioni colpose nei confronti di una paziente: la donna, 36 anni, il 22 novembre è stata ricoverata all’ospedale Civile per essere sottoposta all’asportazione di una cisti ovarica ed eventualmente - se i medici l’avessero ritenuta compromessa - anche dell’ovaia e della tuba sinistra.

Ma in sala operatoria le erano state asportate entrambe le ovaie, anche quella destra sana, perfettamente sana, rendendola sterile. Un dramma per la donna.

Inizialmente indagato dal pubblico ministero Giovanni Gasparini era stato il solo chirurgo che aveva materialmente operato. Ora sono due i medici iscritti al registro degli indagati.

«È stata da poco depositata la relazione redatta dai consulenti del pubblico ministero, i quali hanno ritenuto che la colpa si estendesse anche ad altro medico, inizialmente non indagato», osservano i legali della donna e del marito, gli avvocati Augusto Palese e Davide Vianello Viganò, «i consulenti hanno, infatti, concluso per una netta responsabilità (“con criterio di elevata probabilità – quasi certezza”) di due medici: l’uno per avere erroneamente rimosso entrambi gli annessi uterini della giovane donna, invece che unicamente quelli di sinistra; l’altro per avere erroneamente compilato la checklist preoperatoria e non essersi fatto parte attiva al fine di evitare che il chirurgo rimuovesse per sbaglio l’annesso non patologico di destra. Nessuna responsabilità, invece, è stata rilevata in capo agli altri membri dell’equipe operatoria».

La consulenza depositata nei giorni scorsi è stata firmata dai professori Massimo Piergiuseppe Franchi (specialista in Ginecologia ed Ostetricia) e Guido Viel (specialista in Medicina Legale).

Ora il pubblico ministero dovrà decidere se chiedere il rinvio a giudizio dei due medici e con quale accusa specifica. Poi la parola passerà ai giudici.

In questa fase i legali dei due ginecologi - interpellati - preferiscono astenersi da ogni commento in merito alle conclusioni della consulenza medico legale.

C’è l’inchiesta penale nei confronti dei due medici, ma - osservano i legali di parte civile - c’è anche un procedimento civile, con una richiesta di risarcimento danni che è stata avanzata nei confronti «dell’Azienda sanitaria, che dovrà rispondere del non corretto operato di due dei propri medici: sono in corso trattative per arrivare ad adeguato accordo risarcitorio».