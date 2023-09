Venezia, una madonna tutta rossa monito sull’allerta clima. Ma la polizia la rimuove

Una madonna di resina, interamente verniciata di rosso. Le braccia aperte, non si sa se chieda pietà o se voglia indicare lo stato delle cose, l’emergenza climatica che sta mettendo in ginocchio il mondo e con lui anche Venezia.

L’opera, dal titolo “Red Virgin”, è dello street artist francese James Colomina, ed è stata installata nella notte tra giovedì e venerdì nella nicchia sopra il ponte del Lovo, tra il teatro Goldoni e San Salvador.

Quella di Colomina non è una madonna come le altre, e non solo perché è rossa. La particolarità sta nel fatto che indossa maschera e boccaglio, un modo per lanciare un messaggio rispetto alla crisi climatica e, in particolar modo, all’innalzamento dei mari, motivo di preoccupazione per la sorte della città.

«L’acqua alta è sempre più alta» spiega l’artista, «per questo la madonna indossa la maschera. Vorrei sensibilizzare le persone sul cambiamento climatico, responsabile del fenomeno».

Colomina racconta di come, arrivato a Venezia per la prima volta per fare un reportage, abbia deciso fin da subito che una delle sue opere avrebbe dovuto trovare casa in città, e il ponte Lovo è stata una scelta quasi immediata.

Da una parte perché è una zona di passaggio - sia dei turisti che dei residenti - e, dall’altra, perché «è uno dei ponti più piccoli e l’unico da cui si riesce a scorgere la punta del campanile di San Marco».

È la prima volta, tra l’altro, che una delle sculture laccate di rosso dell’artista francese arriva nella città d’acqua. Noto a livello internazionale, ha di recente installato nell’area giochi del parco di Villa Borghese di Roma la statua di Putin che «gioca a fare la guerra».

Rispetto alla madonna a due passi da Rialto, Colomina spiega come la scelta della figura sacra non sia stata casuale. «Ho scelto la Vergine perché sono rimasto colpito dalla quantità di statue che la raffigurano, in città. E poi perché Venezia è sempre più fragile, e la madonna la rappresenta bene».

Dietro ogni opera c’è, infatti un significato e, soprattutto, un messaggio che l’artista intende lanciare alla comunità. Il tema ambientale ricorre spesso, ne è un esempio il bambino con la maschera antigas che siede a Londra, «realizzato per attirare l’attenzione sulla fragilità del pianeta e sull’importanza di prendercene cura» spiega.

Una nuova attrazione per gli amanti della street art? Impossibile rispondere perché nel pomeriggio la statuetta è stata rimossa e sequestrata dalla polizia locale per collocazione impropria, «non essendo stata richiesta alcuna autorizzazione».