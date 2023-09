Nello studentato diffuso di Mestre gli universitari aspettano la mensa

Oltre 770 posti letto, in vari luoghi di Mestre, disponibili per studenti universitari entro la fine di ottobre. E più di 2000 studenti che ruotano attorno al campus scientifico di Ca’ Foscari in via Torino.

Ma, per ora, neppure una mensa vera e propria. Arriverà, ma bisognerà avere un po’ di pazienza; con ogni probabilità almeno un paio d’anni. «Avere un posto dove dormire ma non uno dove poter mangiare è un problema non da poco», ragionano alcuni studenti del campus scientifico.

Nuova mensa in via Torino

È da quando è stato aperto il campus di via Torino che, tra Esu e Ca’ Foscari, si ragiona sulla possibilità di individuare una mensa.

Alcuni anni fa stava maturando, in casa Esu, di realizzarla nell’ex sede Carive, proprio di fronte al campus universitario, lì dove c’era la mensa per i dipendenti della banca, circa 200 posti a sedere. L’immobile, una decina di anni fa, era stato inserito nella lista di dismissioni del patrimonio del gruppo Intesa San Paolo. C’erano stati sopralluoghi e alcuni contatti, ma la trattativa era finita in un vicolo cieco.

È in dirittura d’arrivo invece l’iter per la nuova mensa, da 170 posti, che verrà realizzata da Ca’ Foscari negli spazi del campus. Sarà una parte di un edificio più grande, con funzioni diverse - ora nella fase della progettazione definitiva - che verrà realizzato nella parte vecchia del campus, lì dove è nato con le prime aule di informatica.

Investimento di 6 milioni

Un investimento stimato in circa 5 milioni di euro, di cui 2,3 ottenuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Ca’ Foscari conta di iniziare i lavori nell’autunno del 2024 e quindi con ogni probabilità l’edificio e la mensa non saranno accessibili prima del 2026.

Oggi per gli studenti di Venezia- di Ca’ Foscari e anche di Iuav - c’è il ristorante universitario di Rio Novo, mentre in terraferma c’è una convenzione con il ristorante Zanzibar di via Ca’ Marcello.

La residenza del Campus

È attesa tra due settimane l’apertura della residenza universitaria da 142 posi in via Torino, che sarà gestita direttamente dall’Esu. Stanze ampie, campus sotto casa, e mezzi a due passi per raggiungere Venezia. Con Forte Marghera, a poche centinaia di metri, destinato a essere luogo di ritrovo degli studenti.

Ci saranno stanze singole, stanze doppie, e minialloggi con cucina, per due persone. Posti letto che si aggiungono a quelle delle Tettoie al quartiere Altobello, del campus X di via Ca’ Marcello (la società è subentrata nella gestione dell’ostello) e dello stabile Oasi, ai piedi della Hybrid Tower che verrà aperto nell’arco di un paio di settimane.