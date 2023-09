Gli ultimi messaggi di Mattia prima di morire a 23 anni: «Io sfortunato, ma non siate tristi»

È una sorta di testamento spirituale quello che Mattia Marchesello ha voluto lasciare ai genitori e agli amici dopo la sua scomparsa a soli 23 anni. Pensieri, messaggi raccolti negli anni della malattia e soprattutto negli ultimi mesi, quando un tumore al cervello lo ha strappato all’affetto di mamma Camilla Bincoletto e papà Sebastiano Marchesello.

I funerali saranno celebrati martedì 3 ottobre alle 11 nel duomo di San Donà.

Mattia era stata colpito da una grave forma di tumore al cervello circa 2 anni e mezzo fa. Diplomato in ragioneria all’Alberti, aveva poi lavorato come impiegato alla Piave Plastic fino a quando la malattia glielo ha consentito. Giocava a calcio, prima nel San Donà poi a Noventa, attaccante. Ha affrontato la malattia con coraggio e non ha mai smesso di curarsi, senza perdere la sua forza e lo spirito.

Amava scherzarci, anche, su quella malattia di cui non aveva paura. «Abbiamo viaggiato fino a quando ne ha avuto la forza», ricorda la mamma, «A Roma, poi a Barcellona, fino allo scorso aprile quando non è stato più possibile. Mattia è sempre stato un ragazzo spiritoso e non ha mai smesso di esserlo neppure quando ormai non c’era più niente da fare».

In una lettera inviata alla sua psicologa, ha lasciato scritto i suoi sentimenti e i suoi ricordi: «Vivi la tua vita, non c’è altro di più bello o di più brutto, te ne accorgi solo quando non puoi fare più niente». Sono pensieri profondi quelli che ha voluto lasciare ai posteri. «Avrei potuto vivere meglio la mia vita», scrive ancora Mattia, «Arrabbiarsi? Con chi dovrei essere arrabbiato? Sono stato un po’ sfortunato».

Mattia si dispiace per chi ha dovuto curarlo e stargli vicino in questi anni con tanto sacrificio. Tra le righe, nei messaggi loro dedicati, gli amici potranno scoprire anche i lati più nascosti di lui nei momenti più duri da vivere. Pensieri di un ragazzo che a causa del dolore e la sofferenza ha compreso molto della vita e ha voluto che i famigliari e gli amici lo ricordassero anche per quanto sentiva ardere dentro di lui.