Fiera del Rosario. La Campionaria di San Donà richiama 300 mila persone

Taglio del nastro e saluti delle autorità alla rassegna Campionaria di via Pralungo questa mattina a San Donà in via Pralungo.

È il momento iniziale della grande fiera del Rosario che fino a lunedì sarà un tutt’uno con la città. Previste 300 mila persone nei tre giorni tra le strade del centro e i capannoni della campionaria d'autunno organizzata da Confcommercio, Confartigianato e Confindustria.

A San Donà apre la Fiera del Rosario, in 300 mila sul Piave per la Campionaria

Il saluto del sindaco, Alberto Teso, con la giovane sindaca dei ragazzi, Rosanna Brancaglione, quindi i vari rappresentanti delle istituzioni, ha preceduto il tradizionale giro tra gli stand di auto, oggettistica, articoli per la casa, enogastronomia e molto altro.

Da oggi e fino a lunedì arriveranno oltre 400 banchi e bancarelle in tutta la città, metà dedicati al cibo e lo street-food. A San Donà anche i rappresentanti della città francese gemellata di Villeneuve sur Lot.