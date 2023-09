Extinction Rebellion: no al piano emergenza siccità della Regione, è un cavallo di Troia

Extinction Rebellion Venezia contesta il piano emergenza siccità della Regione Veneto. I manifestanti sono saliti con una scala la mattina del 29 settembre sul balcone di Palazzo Grandi Stazioni, sede della Regione, e hanno fissato sopra l'ingresso uno striscione che recita "Piano siccità: temo la Regione anche quando porta doni". Nel piazzale sottostante è stato montato un "cavallo di Troia" in cartapesta; quattro "soldati" avevano scudi con le scritte "Ignorare la scienza", "Non affrontare la crisi climatica", "Soluzioni a breve termine".«L'azione di oggi - affermano- denuncia simbolicamente come il Piano di contrasto all'emergenza siccità della Regione Veneto sia, similmente al cavallo di Troia, un'arma pericolosa presentata ai cittadini come dono. Un decreto che non riconosce la crisi climatica come causa della siccità e degli eventi meteo estremi che stiamo sperimentando, non solo non affronta il problema ma lo aggrava». (Video Edoardo Fioretto)

01:47