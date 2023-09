Tutti i saperi artigiani in mostra al Salone di Venezia per quattro giorni

La forza delle mani, quella dell’ingegno, e poi una pazienza senza fine, un’ostinazione per il dettaglio, il colore, la materia. Nessun oggetto, nemmeno volendo, assomiglia a un altro; nulla può essere ordinato a bacchetta e serve sempre un difetto perché l’opera risulti infine perfetta.

Il primo Salone dell’Alto Artigianato Italiano raccoglie in Arsenale a Venezia la creatività di chi ogni giorno s’industria su ciò che gli riesce meglio, il vetro, il merletto, i tessuti, la ceramica, il legno per le barche e quello delle cornici, le maschere, i costumi, i gioielli, la carta.

Da tutt’Italia

Messi in fila, in arrivo da tutta Italia e soprattutto da Venezia sono 102 stand tra la Tesa 89 e la 93, più la Tesa 99 per “I mestieri dell’Arte” della Fondazione Musei Civici; dunque un homo faber dopo l’altro, chi a spiegare, chi a mostrare in diretta, come il maestro che lavora il vetro soffiato a cielo aperto in banchina, sotto un sole che pare luglio.

Per quattro giorni, da giovedì 28 settembre a domenica primo ottobre (ingresso 15 euro, 12 ridotto, orario 10-19), al Salone organizzato da Vela spa sarà gara tra saperi, alcuni antichissimi, tramandati di generazione in generazione; forzieri di conoscenze che bastava un attimo di distrazione per perderle e che invece si sono salvate.

La nuova sfida

«Questo Salone è una nuova sfida per Venezia, dove ci sono mani, cuore e cervello» ha detto il sindaco Luigi Brugnaro prima del taglio del nastro insieme al ministro per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati e all’assessore allo Sviluppo economico della Regione, Roberto Marcato, e subito dopo il crollo sul palco del fondale di cartone, presto rimesso in piedi. «L’artigianato», ha continuato il sindaco durante la presentazione, «è una grande occasione per i giovani e per le nuove imprese che qui possono scoprire l’eccellenza dei loro predecessori e guardare avanti grazie al loro esempio. Dobbiamo raccontare ai ragazzi che la manualità non è un disvalore, non è più l’uomo con lo scalpello».

Merletti contro intelligenza artificiale

E certo, nulla può l’intelligenza artificiale nel confronto con i merletti di Burano che solo a guardarli si perdono gli occhi, i costumi di Stefano Nicolao, Antonia Sautter, Pietro Longhi, i tessuti di Fortuny, i velluti di Bevilacqua; il legno di Lunardelli, i vetri di Salviati, i marmi di Lamon, i mosaici di Orsoni, l’ultima fornace storica che ancora produce mosaici a foglia oro e smalti con oltre 3. 500 tonalità.

«Venezia, scrigno di cultura e bellezza, è l’espressione vera del saper fare italiano» ha detto il ministro Casellati «il legame tra la città e l’artigianato è da sempre forte. Gli artigiani sono creatori di bellezza ma anche architetti di innovazione perché sanno abbinare alla manualità le nuove tecnologie, senza dimenticare le proprie radici». —