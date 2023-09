Venezia, i Giardini Reali di San Marco vincono il Gran Prix europeo

I Giardini Reali di Venezia, antica area affacciata sul bacino San Marco restaurati da Venice Gardens Foundation con Assicurazioni Generali, si sono aggiudicati il Gran Prix nell'ambito dei Premi Europei del Patrimonio Culturale 2023.

La consegna è avvenuta a Venezia, in occasione dello European Cultural Heritage Summit 2023, appuntamento annuale organizzato da Europa Nostra con il supporto della Commissione Europea, alla presenza, fra gli altri, di Cecilia Bartoli, presidente di Europa Nostra, e di Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione Europea.

Risalenti all'epoca napoleonica e in stato di abbandono, nel 2019 i Giardini Reali sono stati riportati a nuova vita tornando ad essere un'oasi ecologicamente sostenibile e fruibile da tutti. Per la realizzazione del progetto la fondazione ha incaricato Paolo Pejrone, architetto paesaggista per il restauro botanico, e l'architetto Alberto Torsello per il restauro architettonico e il ripristino della serra The Human Garden, dedicata alle attività artistiche, culturali e di ricerca.

«Vorrei esprimere tutta la mia gratitudine - ha dichiarato la presidente di Venice Gardens Foundation, Adele Re Rebaudengo - per questo ulteriore e prestigioso premio. La vittoria del Gran Prix, che si aggiunge all'Europa Nostra Awards 2023 e che segue al titolo Il parco più bello d'Italia conseguito nel 2022, è il giusto riconoscimento nei confronti di un luogo meraviglioso che appartiene alla città e all'intero patrimonio storico botanico e artistico del Paese».

Venice Gardens Foundation è impegnata da gennaio anche nel restauro e apertura ai visitatori dell'Orto Giardino del convento della chiesa palladiana del Redentore alla Giudecca, luogo caro ai veneziani e segnato dalla "acqua granda" del novembre 2019. Il restauro ha ottenuto il finanziamento dell'Unione Europea con un contributo di 2 milioni di euro nell'ambito del Pnrr. La riapertura al pubblico, con ingresso gratuito ai veneziani, è prevista nel 2024.