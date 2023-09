Ottobre al mare, 150 hotel aperti sul litorale veneto

Il mare in ottobre, una stagione che continua. Con circa 150 alberghi aperti sul litorale, la costa veneziana diventa come il Lago di Garda che ha proprio tra settembre e ottobre la stagione clou. E, infatti, i prezzi sono ancora alti, così come il tasso di occupazione negli alberghi che resta al 70 per cento con punte dell’80 per cento.

I prezzi in questo periodo oscillano tra gli 80 e 130 euro a camera negli hotel a 3 stelle, tra i 120 e i 190 in quelli a 4 stelle. Prezzi e tariffe che in certi casi possono anche superare quelli di fine settembre.

Ci sono ancora gruppi di turisti che vanno a Venezia, ma alloggiano ad esempio a Jesolo, austriaci e tedeschi che amano la vacanza in questo periodo meno affollato e afoso. E canadesi, svizzeri, ungheresi.

Ora sono gli stranieri a farla da padroni. Le spiagge non hanno quasi più addetti al salvataggio in servizio, ormai dal 17 settembre, ma diventano automaticamente “stabilimenti elioterapici” per prendere il sole. Un centinaio gli alberghi aperti a ottobre al lido di Jesolo, cui si aggiungono una decina a Bibione, una trentina a Caorle.

Jesolo può ancora garantire quasi 10 mila ombrelloni dei 40 mila complessivi.

Il bilancio di un’ottima stagione

Il presidente di Federalberghi Veneto, Massimiliano Schiavon, traccia un bilancio di fine stagione: «Abbiamo festeggiato la giornata mondiale del turismo dopo una stagione ottima in Veneto su tutti i fronti. L’inizio autunno ha temperature favorevoli per recuperare qualche punto percentuale su lago e spiagge con le strutture ricettive ancora in funzione e stabilimenti ancora aperti. Tanti i clienti stranieri che approfittano di queste condizioni meteo. In qualche caso avremo sorprese addirittura con dati superiori al 2022 che è stato un anno da record. L’aumento dei tassi di interesse ha pesato sulle tasche degli italiani, ma il Veneto ha una buona percentuale di clientela estera ritornata nelle nostre spiagge con una significativa capacità di spesa. È tornato anche il mercato americano che si era fermato a causa del Covid».

Turismo d’ottobre

Ma vale la pena credere anche in un mese come quello di ottobre? Il presidente dell’Aja, Pierfrancesco Contarini, non ha dubbi: «Con queste condizioni meteo sicuramente sì», dice, «perché la clientela non manca e ormai da anni il mese di ottobre è stabile dal punto di vista climatico. Ci sono alberghi aperti, un centinaio a Jesolo, che stanno lavorando a pieno ritmo, addirittura con tasso di occupazione all’88 per cento. Ecco perché i prezzi non sono crollati».

Sulla stessa linea il presidente di Federconsorzi Jesolo, Antonio Facco, che nel merito ricorda che resteranno comunque circa 10 mila ombrelloni aperti al lido. Nelle zone all’estremità di Jesolo, però, alcuni turisti lamentano che le strutture sulla spiaggia sono già state tolte.

«Il mese di ottobre», conclude il presidente Confapi Turismo nazionale, Roberto Dal Cin, «deve diventare un mese di stagione a tutti gli effetti, per hotel e anche pubblici esercizi. Soprattutto in una città come Jesolo anche bar, ristoranti e negozi devono restare aperti per non lasciare gli ultimi turisti delusi quando vengono a trascorrere le vacanze forse più belle e a buon mercato in tutta l’estate e tutto l’anno».