Trasporto aereo, 67 voli cancellati al Marco Polo di Venezia

Su 131 voli previsti in partenza, 37 voli cancellati. Su 136 in arrivo, 30 voli cancellati. Sono questi i dati dell’effetto dello sciopero del settore trasporti sull’aeroporto Marco Polo a Tessera. Uno sciopero ridotto da 24 a 4 ore, dalle 13 alle 17. Ma, va detto, l’effetto della protesta aveva già portato le compagnie aeree ad una serie di cancellazioni negli aeroporti e di conseguenza la precettazione intervenuta giovedì ha avuto effetti migliorativi sull’impatto della protesta. Semmai aumenta il livello dello scontro tra sindacati e governo.

In vista, ricordano gli autonomi del sindacato Flai di Venezia, c’è uno sciopero programmato anche il 9 ottobre. “Intervengono contro il nostro diritto di scioperare non comprendendo che oramai i salari non bastano a campare”, spiegano dal sindacato. Lo sciopero, proclamato da Cgil, Cisl e Uil del settore trasporti e Ugl intende pressare sul rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto lo scorso dicembre 2022.