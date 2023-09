Un parco archeologico sottomarino al largo di Jesolo

Un tesoro al largo di Jesolo: i relitti della Laguna del Mort. Presentata l’indagine archeologica subacquea condotta su un relitto vicino alla costa del Mort e finanziata dal Comune di Jesolo.

Gli archeologi e i tecnici subacquei, diretti dal dottor Alessandro Asta (Soprintendenza Abap Venezia metropolitana), hanno ispezionato i resti del naufragio, appartenente verosimilmente a una nave militare della seconda metà del XIX secolo.

La Soprintendenza ha cominciato a porsi molti quesiti quando, diversi anni fa, sono stati individuati i resti dei relitti in legno in un ampio spazio di mare antistante la laguna del Mort tra Jesolo ed Eraclea. Se la scoperta della cosiddetta “Cannoniera di Eraclea” e gli studi successivi non hanno del tutto dissipato i dubbi su questo relitto militare scoperto a metà degli anni ’90 del secolo scorso, le segnalazioni di nuovi relitti pervenute alla Soprintendenza dal 2014 in poi stanno certamente modificando le aspettative dal punto di vista storico.

Proprio a seguito della scoperta di un secondo relitto, oltre alla Cannoniera, di fronte a Cortellazzo, grazie alla sensibilità dell’amministrazione jesolana, la Soprintendenza ha proposto l’avvio di una collaborazione finalizzata non solo a comprendere meglio la natura del relitto, ma anche a porre le basi per un progetto di archeologia costiera dedicato alla conoscenza, tutela e possibile valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo di questo tratto di Adriatico.