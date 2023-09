Fermato all'aeroporto di Venezia con 150.000 euro non dichiarati, grazie al fiuto del cash-dog

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in servizio presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera, hanno fermato, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, un cittadino italiano in partenza dallo scalo veneziano che aveva dichiarato di portare con sé 2.000 euro. Grazie al fiuto del cash-dog delle Fiamme Gialle, si è scoperto che oltre a quanto affermato, l'uomo aveva altro denaro nel bagaglio a mano. Complessivamente sono stati ritrovati 150.000 euro in contanti, cifra destinata, secondo quanto affermato, all'acquisto di diamanti presso la fiera dell'oro ad Hong Kong.

Si è reso quindi necessario procedere al sequestro in via amministrativa di quasi 72.000 euro, quale garanzia della sanzione che sarà erogata dal Ministero dell'Economia e Finanze.

Dall'inizio dell'anno, presso l'aeroporto di Venezia, l'analisi dei rischi congiuntamente effettuata dai funzionari delle Dogane e dai militari della Guardia di Finanza ha permesso di individuare e sanzionare 528 viaggiatori che tentavano di trasferire illecitamente valuta senza dichiararla.