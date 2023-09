«Pasquale clochard violento»: i consiglieri regionali chiedono la scorta a piazzale Roma

«Una città non può essere ostaggio di un clochard che rappresenta anche un biglietto da visita, non certo dei migliori, per Venezia. Soprattutto ora che Pasquale è diventato violento. Considerato che da anni non riescono a risolvere il problema e ogni volta che riconosce ci insulta e l’ultima volta ci ha aggredito, ora pretendiamo la scorta che ci accompagni dal parcheggio delle auto all’imbarcadero. Io non faccio 50 chilometri al giorno per farmi aggredire da un clochard».

Marco Dolfin, della Lega è uno dei cinque consiglieri regionali aggrediti, due settimane fa, da Pasquale Aita in piazzale Roma. Nello scontro rimase ferito il suo collega leghista Giulio Centenaro, mentre il consigliere Dem Jonatan Montanariello si prese una bottiglia di acqua piena su una gamba.

«Ma ci rendiamo conto che i comportamenti di questo signore sono stati affrontati anche in un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica - continua Dolfin -. Sono anni che ne combina di tutti i colori. Ma ora preoccupa perché è diventato violento oltre che offendere le persone in maniera pesante. Il giorno dell’aggressione ha lanciato una bottiglia non contro di noi ma a caso e in aria. Quando la bottiglia è ricaduta ha sfiorato dei genitori che avevano il figlio in passeggino. E non offende mai a caso ti chiama anche per nome e poi ti riempie di parole. Fino a quando era offensivo e basta poteva anche passare, ma ora ha superato il limite - dice il consigliere leghista -. Per questo, lo stesso presidente del Consiglio Regionale Roberto Ciambetti, ha scritto al ministero dell’Interno perché si trovi una soluzione definitiva. Vi immaginate se arriva un’altra persona come lui in piazzale Roma?».

Dopo l’aggressione ai consiglieri regionali che si stavano recando al parcheggio a prendere l’auto per tornare a casa, puntuale è arrivato a Pasquale il secondo Daspo. Aita ha l’obbligo di non far ritorno a piazzale Roma per i prossimi tre anni. Non solo. Infatti nella misura interdittiva del Questore di Venezia, è obbligato a rimanere oltre il Ponte della Libertà. Può al massimo arrivare ai Pili.

Naturalmente seguendo il suo spirito ribelle e non avendo freni inibitori, lui è tornato in piazzale ed è pure passato in Questura chiedendo se poteva rimanere. Oltre a ricevere un netto no, ha rimediato sei denunce per mancato rispetto del Daspo urbano: quattro della polizia, una ciascuna da carabinieri e polizia locale.

Alcuni mesi fa, dopo averlo allontanato da sotto il porticato del Tribunale e successivamente da davanti il posto di primo soccorso, è stato sistemato a Mestre in un centro di accoglienza.