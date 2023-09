Alcol e violenza, a giudizio per il suicidio della compagna. La figlia in aula: «Mi chiamò prima di morire»

Risponde a voce bassa, quasi a monosillabi, alle domande del pubblico ministero Giorgio Gava. Apparentemente tranquilla. Al banco dei testimoni davanti alla giuria popolare della Corte d’Assise, siede una ragazza di 19 anni: non ne aveva ancora 17 quando la madre le ha telefonato, in videochiamata dalla stazione di Mestre, per dirle che aveva deciso di suicidarsi. È morta a 42 anni sotto i suoi occhi, travolta da un treno. Era il 27 giugno 2021.

Una vicenda umana devastante, quella nella quale è chiamata a scavare la Corte presieduta dal giudice Stefano Manduzio: al banco degli imputati, siede il compagno della donna e padre dei loro quattro figli (il più piccolo ha 6 anni), accusato di “morte in seguito ad altro reato”. Per la Procura avrebbe picchiato per anni la moglie, fino a spingerla a quel gesto estremo: in caso di condanna, rischia dai 12 ai 24 anni. Per la difesa - gli avvocati Simone Zancani e Leonardo De Luca - si sarebbe invece trattato della tragedia tutta personale di una donna vittima da anni dell’alcol e della depressione. I toni, in aula, sono misurati.

«La mamma mi ha chiamato più volte quel giorno, mi ha mandato del denaro la mattina», risponde la giovane, in più battute, poche parole alla volta, «era tutto ok. Poi con la videochiamata alla sera, mi ha fatto vedere dove era e mi ha detto che voleva morire. Le ho chiesto perché: mi ha detto che non ce la faceva più, era stanca. Ho sentito i segnali del treno: la mamma non ha visto il treno alle sue spalle e poi si è chiusa la chiamata. Ci ha detto che ci amava tanto».

Il pm Gava insiste, chiede più volte se la madre e il padre litigassero, se lei le avesse mai detto di essere stata picchiata. «Non andavano tanto d’accordo, litigavano spesso. Qualche volta mi chiamava e diceva che papà l’aveva picchiata. Forse nascondeva un po’ le cose. Anche quel giorno mi ha detto che era stata picchiata, che era stanca, che voleva morire».

Intervengono gli avvocati difensori dell’uomo - cittadino moldavo da molti anni residente a Mestre, muratore che ha lavorato in molti paesi, dalla Russia alla Norvegia - e chiedono alla ragazza di quella volta che nel 2017 la madre si era allontanata da casa, lasciando i figli da soli: fu un caso nazionale in Moldavia. «Sì, restò fuori 7 giorni», dice lei, che poi racconta di vedere regolarmente il padre due volte alla settimana. La mamma beveva anche quando era in Moldavia - chiedono ancora i legali - come erano i rapporti tra loro? «Sì, beveva spesso, vino, birra. Quando la mamma non beveva andavano d’accordo, altrimenti litigavano, quando lei era ubriaca». Segni di botte? «Una sola volta».

Prima era stata la sorella della donna a descrivere un quadro più netto. «Lui beveva molto: le dicevamo di lasciarlo, di venire a vivere con noi. Vivevano in case abbandonate», dice la donna, rispondendo alle domande del pm Gava, «tante volte mi ha detto che la picchiava con pugni, calci, anche con un bastone anche sulla schiena, sulle costole, sul volto. Ho visto tante volte i lividi. Durava dalla Moldavia. Anche lei si ubriacava, sì: io e mia sorella le dicevamo “non devi bere”, ma si arrabbiava. Lei diceva che lui aveva un’altra persona e discutevano, come quando lui tornava e la trovava ubriaca». Gli avvocati della difesa le ricordano che la donna non ha mai fatto denuncia e le chiedono perché non l’abbia fatto lei, la sorella, per aiutarla: «Io le dicevo di denunciarlo, ma lei non voleva. Si arrabbiava diceva che volevamo che si separasse: “Se ti piace così, vivila così”».

La Procura chiede l’acquisizione di messaggi tra la zia e la nipote, la difesa si oppone ritenendo che fosse un elemento da acquisire in fase di indagine. La Corte non dà l’autorizzazione: niente messaggi. Udienza rinviata al 3 ottobre per sentire i testi della difesa.