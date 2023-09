Mafia dei pascoli, blitz e 25 arresti. E l’inchiesta porta ai Casalesi di Eraclea

Hanno simulato il possesso dei requisiti necessari per ottenere la disponibilità di terreni e di corrispondenti “titoli” Pac, rilasciati gratuitamente dalla Riserva Nazionale dei Titoli ai nuovi giovani imprenditori agricoli, per intascare milioni di euro dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia: a sgominare il sodalizio criminale, composto da 13 persone, è stata la Guardia di Finanza di Pescara, diretta e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di L’Aquila, nell’operazione “Transumanza”. Sono 75 le persone coinvolte, di cui 25 sottoposte a misure cautelari personali; sono 16 le perquisizioni e i sequestri preventivi eseguiti in tutta Italia, tra Abruzzo, Puglia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Campania.

Ma dall’inchiesta emerge anche un filo che, proprio in Veneto, porta a incrociare un nome noto alle cronache giudiziarie anche se non indagato nell’ambito di questa inchiesta. Quello di Luciano Donadio, condannato in primo grado a 26 anni di carcere per associazione per delinquere e con lui, altri protagonisti del cosiddetto gruppo dei “casalesi di Eraclea”. Nello specifico gli accertamenti hanno evidenziato che nonostante l’utilizzo di “scatole cinesi” nelle società oggetto dell’indagine “Transumanza” emerge la partecipazione Armando e Mariano Berasi, destinatari di una misura di obbligo di dimora.

Chi sono i Berasi? Si tratta di due fratelli citati più volte in passato in varie indagini per reati che vanno dall’associazione a delinquere alla truffa. L’ultima volta nel dicembre del 2019 quando Armando Berasi, come ripercorre la prefettura, viene segnalato dalla Guardia di finanza di San Donà del Piave per truffa aggravata e conseguimento di erogazioni pubbliche insieme a Luciano Donadio e Paolo Antonio Valeri, che pochi mesi prima erano stati arrestati nell’inchiesta per infiltrazioni mafiose nel Veneto orientale.

E proprio Valeri – nato e residente a Eraclea e condannato nell’abito dell’inchiesta Eraclea – risulta coinvolto anche nell’inchiesta “Trasumanza” quale amministratore unico, socio al 75% e legale rappresentante della Società Agricola Spizzichini Sergio dal 2 aprile 2016 al 20 luglio 2017. Questa una delle molte aziende finite nel mirino degli inquirenti. Nata a Venezia ma residente a L’Aquila, Marina Casarin risulta indagata quale stretta collaboratrice di Armando Berasi.

Si sospetta anche la mano della mafia foggiana e delle organizzazioni criminali del Gargano. Secondo gli investigatori, al lavoro da due anni, le nuove imprese agricole fittizie sarebbero state in combutta con altrettante società cooperative agricole o associazioni temporanee di imprese, costituite per fare incetta di migliaia di ettari di terreni la cui concessione ad uso civico veniva messa a bando dai Comuni. Le frodi, accertate dai finanzieri, ammonterebbero a circa 5 milioni di euro. Somme sequestrate a 24 imprese agricole e 38 soggetti, accusati, a vario titolo, di autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, ricettazione, truffa aggravata ai danni dello Stato e per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

A proposito dell’operazione è intervenuto un allevatore storico abruzzese, Nunzio Marcelli, spiegando che «il fenomeno che è stato sollevato è la punta dell’iceberg di un cancro che sta divorando la pastorizia e l’agricoltura in generale: se non si pone riparo soprattutto all’impianto della norma che consente questa forma di speculazione legalizzata presto non ci saranno più aziende zootecniche sane che producono e non aziende che coltivano solo contributi. Di fatto la norma crea rendite e ha favorito le aziende speculative e non quelle produttive. Le aziende che si sono concentrate nel commercio di questi titoli (Pac, ndr) poco hanno a cuore le sorti produttive perché hanno bisogno solo di avere degli animali figurativi».

Il sindaco di Celano e presidente dell’Unione dei Comuni Montagna Marsicana, Settimio Santilli, porterà «all’attenzione di tutti i Comuni soci la necessità urgente di realizzare regolamenti più rigidi per l’assegnazione dei pascoli montani».