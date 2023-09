A Jesolo finale di stagione con gli hotel pieni al 70%

Metà alberghi ancora aperti e tasso di occupazione fino al 70 per cento. Chi ha scommesso sul finale di stagione ha centrato sicuramente l’obiettivo. Fino a domenica prossima i circa 150 alberghi ancora aperti al lido di Jesolo lavoreranno a pieno ritmo.

Ci sono i gruppi di turisti italiani e stranieri, con la sorpresa dei canadesi arrivati in massa in questi giorni. Sono in gita a Venezia, ma hanno scelto il lido di Jesolo per la loro vacanza anche perché possono risparmiare abbastanza rispetto alla città storica. E ci sono anche ospiti dei paesi dell’est, oltre alla Francia e le immancabili Austria e Germania che sono sempre un target consolidato. Molti alberghi hanno deciso di chiudere domenica scorsa per non arrivare al primo ottobre, data che avrebbe comportato dei problemi burocratici per le assunzioni degli stagionali. Ma chi ha tenuto aperto è soddisfatto.

«Abbiamo un tasso di occupazione ancora molto alto per questo periodo della stagione», riflette il presidente dell’Aja, associazione jesolana albergatori, Pierfrancesco Contarini, «ci sono stati molti eventi importanti la scorsa settimana, mentre è tornato a splendere il sole a Jesolo e questo ha convinto anche molti pendolari a venire al lido qualche giorno. La città è ancora vivace e ci sono negozi e ristoranti ancora aperti. Inoltre, prendere la tintarella in questo periodo è sicuramente piacevole». «Abbiamo previsioni meteo ancora molto buone”», conclude il presidente dell’Aja, «e quindi credo che lavoreremo a pieno ritmo sicuramente fino alla prossima domenica».

C’è soddisfazione in tutto il litorale, anche a Bibione e Caorle dove ci sono prenotazioni per tutto il mese di ottobre. A Bibione alcuni stabilimenti hanno chiuso, ma 15 alberghi rimangono aperti. Le strutture ricettive fino a martedì erano occupare al 50%, ma la statistica è destinata ad aggiornarsi verso l’alto con l’innalzamento delle temperature. «Stiamo fornendo una risposta importante alla sempre maggiore richiesta di allungamento della stagione», dice il presidente degli albergatori Adamo Zecchinel, che chiede anche all’amministrazione comunale «di dare una mano per organizzare eventi di rilievo nel cosiddetto fuori-stagione».

Nell’ultimo fine settimana il raduno sul benessere “Bibione Beach Fitness” ha radunato oltre 4000 appassionati di ginnastica. «Siamo contenti, alcuni alberghi e villaggio resteranno aperti in autunno», evidenzia il presidente del consorzio Bibione Live Andrea Anese, «le terme sono frequentatissime. Settembre poi è anche il mese dei matrimoni. Sempre in questi giorni ospitiamo camp di fine estate di giovanissimi che soggiornano nei villaggi. Siamo sempre più vicini a bissare la positivissima stagione 2022».

Intanto martedì pomeriggio a Caorle, c’è stata l’assemblea del comparto ricettivo di Caorle organizzata per un confronto sulla stagione appena conclusa, sulle prospettive future e sulle problematiche del settore. Ha portato i suoi saluti, nella sala parrocchiale del Patronato, anche il sindaco di Caorle, Marco Sarto. Le strutture ricettive aperte a Caorle hanno camere occupate all’80% circa. Tra i turisti è netta la prevalenza degli austriaci, ma non mancano italiani, tedeschi e turisti dell’Est Europa.